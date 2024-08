Come si cura la nevralgia del trigemino? Trattamento e rimedi

I farmaci possono conferire un sollievo temporaneo dai sintomi della nevralgia trigeminale, diminuendo o bloccando i segnali di dolore inviati al cervello.

La terapia di prima linea prevede la prescrizione di anticonvulsivanti (normalmente adottati per trattare l'epilessia), che agiscono principalmente rallentando gli impulsi elettrici che attraversano il nervo trigemino.

La carbamazepina rappresenta, di solito, il farmaco anticonvulsivante di prima scelta. Questo medicinale risulta efficace nel trattamento della nevralgia trigeminale, in quanto riduce la sintomatologia dolorosa.

Tuttavia, la carbamazepina può causare diversi effetti indesiderati e reazioni tossiche, che possono rendere difficile la gestione della nevralgia del trigemino in alcuni pazienti. Anche per questo motivo, gli anticonvulsivanti devono essere assunti sotto stretto controllo medico. Se la carbamazepina diminuisce la propria efficacia, il medico può aumentare la dose o cambiare protocollo terapeutico.

I possibili effetti collaterali della carbamazepina sono descritti di seguito:

Nel caso la carbamazepina non sia tollerata dal paziente, possono essere prescritti altri farmaci anticonvulsivanti (oxcarbazepina, clonazepam e gabapentin). Tuttavia, in genere, gli anticonvulsivanti adottati per la nevralgia del trigemino potrebbero perdere la loro efficacia nel tempo, perché sono efficaci solo nell'alleviare il dolore ma non agiscono sulla causa di base.