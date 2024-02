Neuropatia Periferica: si guarisce? Sintomi e aspettative di vita

Generalità Shutterstock La neuropatia periferica è la condizione morbosa che risulta da un deterioramento e da un cattivo funzionamento dei nervi periferici.

Le cause di neuropatia periferica sono numerose; il diabete è il principale fattore scatenante, almeno per quanto concerne i Paesi industrializzati come l'Italia o il Regno Unito.

I sintomi variano a seconda che siano coinvolti nervi di tipo sensitivo, motorio o autonomo.

Per pianificare un'adeguata terapia, occorre un'indagine diagnostica molto attenta: l'individuazione delle cause e il successivo trattamento sono di fondamentale importanza.

Cos'è La neuropatia periferica è la condizione medica che scaturisce dal deterioramento e malfunzionamento dei nervi del sistema nervoso periferico (SNP). In base alla sede del danno, gli esperti distinguono due tipi di neuropatia periferica: Neuropatia demielinizzante . Si caratterizza per un danno o lo scorretto sviluppo della mielina che avvolge l'assone della cellula nervosa. Questo tipo di neuropatia altera il modo in cui i segnali nervoso viaggiano lungo l'assone.

. Si caratterizza per un danno o lo scorretto sviluppo della mielina che avvolge l'assone della cellula nervosa. Questo tipo di neuropatia altera il modo in cui i segnali nervoso viaggiano lungo l'assone. Degenerazione assonale. Si contraddistingue per il deterioramento e la morte dell'assone. Più lungo è il neurone colpito e peggiori sono gli effetti.

La degenerazione assonale è il danno più osservato nei pazienti con neuropatia periferica. La velocità con cui si instaura una neuropatia periferica dipende dalle cause (che l'articolo tratterà in seguito): ci sono neuropatie che si sviluppano nel giro di pochi giorni o settimane e neuropatia che compaiono dopo anni (anche decenni). Sistema nervoso e sistema nervoso periferico: un breve ripasso Il sistema nervoso è l'insieme di organi, tessuti e cellule nervose (neuroni), capaci di ricevere, analizzare ed elaborare gli stimoli provenienti dall'interno e dall'esterno del corpo.

Al termine dell'elaborazione, il sistema nervoso genera delle risposte adatte alla situazione, che favoriscono la sopravvivenza dell'organismo di appartenenza.

Il sistema nervoso dei vertebrati è composto da: Sistema nervoso centrale ( SNC ): formato da encefalo e midollo spinale, è l'apparato che si occupa di elaborare, controllare e rispondere agli stimoli che provengono dall'ambiente esterno e dall'organismo. È la parte più importante del sistema nervoso.

( ): formato da encefalo e midollo spinale, è l'apparato che si occupa di elaborare, controllare e rispondere agli stimoli che provengono dall'ambiente esterno e dall'organismo. È la parte più importante del sistema nervoso. Sistema nervoso periferico (SNP): è il "braccio" del sistema nervoso centrale. Difatti, il suo lavoro consiste nel trasmettere al SNC tutti i dati informativi captati all'interno e all'esterno dell'organismo e nel diffondere verso la periferia tutte le elaborazioni con origine nel SNC.

Senza il SNP, il sistema nervoso centrale non potrebbe funzionare in maniera adeguata. Per adempiere alle proprie funzioni, il sistema nervoso periferico si avvale di una rete di nervi. Il nervo è un insieme di assoni; ricoperto da una guaina nota come mielina, l'assone è il prolungamento della cellula nervosa deputato a diffondere il segnale nervoso.



Grazie ai nervi, il SNP comunica con le braccia, le mani, i piedi, le gambe, gli organi interni (a questo ci si riferiva prima con "i dati informativi captati all'interno dell'organismo"), la bocca e la faccia. Fanno parte del SNP i nervi cranici e i nervi spinali, i quali hanno origine rispettivamente nell'encefalo e nel midollo spinale.

Dal punto di vista funzionale, questi nervi possono essere: Sensitivi . Un nervo sensitivo è un nervo che trasporta un'informazione sensoriale, captata in periferia. Dolore , percezione tattile e sensibilità propriocettiva sono solo alcuni esempi di informazione sensoriale.

. Un nervo sensitivo è un nervo che trasporta un'informazione sensoriale, captata in periferia. , percezione tattile e sono solo alcuni esempi di informazione sensoriale. Motori . I nervi motori sono i nervi che controllano i muscoli scheletrici . A metterli in azione è un segnale che ha origine nel sistema nervoso centrale.

. I nervi motori sono i nervi che controllano i . A metterli in azione è un segnale che ha origine nel sistema nervoso centrale. Autonomi. I nervi autonomi sono i nervi che regolano le funzioni automatiche del corpo, come per esempio la pressione sanguigna , la digestione o il processo di riempimento/svuotamento della vescica .

Diagnosi In genere, per diagnosticare una neuropatia periferica, i medici ricorrono a diverse valutazioni e test. Innanzitutto, provvedono all'esecuzione di un esame obiettivo accurato, durante il quale indagano sintomatologia e la storia clinica del paziente (N.B: per storia clinica, s'intendono le patologie in corso, le malattie del passato, i farmaci assunti in quel momento ecc.). Dopodiché, a seconda di quali sono le prime indicazioni provenienti dall'esame obiettivo, possono prescrivere: Analisi del sangue,

Valutazione neurologica,

Esami di diagnostica per immagini (TAC e risonanza magnetica),

Elettromiografia,

Biopsia di uno o più nervi e/o

Biopsia cutanea. Un iter diagnostico accurato permette di stabilire non sono le caratteristiche della neuropatia periferica in atto, ma anche la causa che l'ha scatenata.

La conoscenza del fattore scatenante permette la pianificazione della terapia più adeguata. Analisi del sangue Le analisi su un campione di sangue consentono di stabilire se il paziente soffre di diabete, di una qualche carenza vitaminica o di una disfunzione della tiroide. Valutazione neurologica Durante una valutazione neurologica, il medico analizza i riflessi tendinei e saggia la presenza o meno di disturbi neuromuscolari e coordinativi. TAC e risonanza magnetica nucleare (RMN) TAC e risonanza magnetica nucleare (RMN) risultano molto utili e forniscono discrete informazioni, quando si sospetta un tumore, un trauma fisico ai nervi periferici o una sindrome da compressione. Elettromiografia L'elettromiografia prevede lo studio della conduzione dei segnali nervosi lungo la zona manifestante i sintomi e, successivamente, la valutazione dell'attività elettrica del o dei muscoli, situati sempre nella zona sintomatica.

Per maggiori informazioni sull'elettromiografia, si consiglia la lettura dell'articolo presente qui. Biopsia di uno o più nervi La biopsia di un nervo consiste nel prelievo e nella successiva analisi di laboratorio di alcune cellule di un nervo, considerato responsabile della sintomatologia in corso.

Può risultare utile per risalire alle cause del danno nervoso. Biopsia cutanea L'analisi in laboratorio di cellule cutanee, prelevate precedentemente da una zona di pelle sofferente, può servire allo studio dei nervi sensitivi e a capirne il loro stato di salute.

Prevenzione Le forme di neuropatia periferica dovute a fattori di rischio (o cause) modificabili, come per esempio l'alcolismo o la venuta a contatto con metalli pesanti, si possono ampiamente prevenire.

Purtroppo, lo stesso non può dirsi delle forme di neuropatia periferica dovute a fattori genetici o a malattie a insorgenza sconosciuta (malattie autoimmuni).