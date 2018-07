Dopo il 31 esimo paio di nervi spinali ci sarebbero altre due paia di nervi spinali , ma queste non rientrano nel computo totale dei nervi spinali, in quanto sono strutture rudimentali, che non hanno alcuna funzione.

In parole più semplici, i nervi spinali cervicali passano superiormente alle vertebre corrispondenti, mentre i nervi spinali toracici, lombari, sacrali e coccigeo passano inferiormente alle vertebre corrispondenti.

Come per il passaggio attraverso i fori intervertebrali, anche in questa situazione bisogna segnalare un'eccezione: l'ottavo paio di nervi spinali cervicali.

I nervi spinali C8 sono gli unici a non avere una vertebra corrispondente (non esiste una vertebra cervicale C8), pertanto sono costretti ad "adottare", in sostituzione, la prima vertebra toracica (T1).

Questo è il motivo per cui nelle rappresentazioni dei nervi spinali e delle vertebre corrispondenti, l'ottavo paio di nervi spinali cervicali localizza sopra la vertebra toracica T1 (non è quindi un errore grafico).