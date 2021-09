Nervi accavallati: cosa sono e come scioglierli

Tuttavia, è fondamentale non sottovalutare questo fenomeno e imparare come sciogliere i nervi così detti accavallati. Cerchiamo di capirne di più.

Tuttavia a volte capita che generino un dolore improvviso e piuttosto forte, comunemente ricondotto a un presunto accavallamento ma che altro non è se non una contrazione o pressione sul nervo da parte dei muscoli , derivata dall' infiammazione delle fasce muscolari stesse.

Una delle più comuni non è fisica ma psicologica. Se il dolore si presenza spesso e in concomitanza con periodi della vita piuttosto intensi potrebbe infatti essere innescato da un forte stress . In questo caso il rimedio risiede nel cambiare almeno in parte il proprio stile di vita o cercare di ridurre al minimo le fonti di nervosismo e ansia .

L'infiammazione delle fasce muscolari coinvolte in questo fenomeno può avere diverse cause .

Nervi accavallati: come intervenire

Come detto in precedenza, il dolore che si avverte al nervo è causato dalla pressione esercitata dai muscoli sui nervi stessi. Quando il dolore è in fase acuta è necessario riposarsi il più possibile in modo che l'infiammazione diminuisca. Meglio quindi evitare qualunque sforzo fino al momento in cui il dolore non sia scomparso totalmente.

Oltre a questo però esistono alcune strategie che si possono mettere in atto per alleviare il fastidio.

Fare impacchi o usare antidolorifici leggeri

Applicare degli impacchi caldi o freddi direttamente sui muscoli infiammati può dare un sollievo immediato. Questa pratica segue la tecnica degli sbalzi termici che può essere fatta anche posizionando la borsa dell'acqua calda sulla parte interessata per circa 2 minuti, sostituendola subito dopo e per lo stesso tempo con quella del ghiaccio.

Il micro shock che si crea è utile perché provoca un effetto di vasocostrizione che aiuta a far passare l'infiammazione più velocemente.

Se il dolore non dovesse diminuire è fondamentale rivolgersi al proprio medico di base o a uno specialista, e assumere dopo il consulto farmaci antidolorifici e antinfiammatori da banco, a base di ibuprofene.

Fare stretching o massaggi

Praticare alcuni esercizi di stretching può essere molto utile sia per prevenire la pressione sui nervi e quindi il loro accavallamento, sia per alleviare il male una volta sopraggiunto.

Nel farlo è però importante non sovraccaricare troppo i muscoli, altrimenti invece di sciogliere i nervi si potrebbe ottenere l'effetto contrario, ovvero di acutizzare il dolore. I movimenti quindi devono essere molto dolci e accompagnati da una corretta respirazione dove il movimento di estensione deve coincidere con la fase espiratoria.

In alternativa si può anche procedere con un massaggio locale con una pallina da tennis, ma solo dopo essersi consultati con un fisioterapista che assicuri che non esistano controindicazioni per il trattamento del caso specifico.