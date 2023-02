In condizioni normali, al mattino ci si dovrebbe risvegliare riposati, in buona forma e senza alcun acciacco: è molto importante iniziare al meglio la giornata e stabilire una precisa routine mattutina per avere più chance di sentirsi bene anche nel resto del giorno. Può succedere, però, di risvegliarsi con la nausea (anche se non si è donne e non si aspetta un bambino) e quindi di non riuscire a seguire il programma che ci si era imposti. Come mai? Sono diverse le ragioni per cui si può accusare questo malessere al mattino, da elevati livelli di stress a cattive abitudini serali e notturne.

Per nausea si intende una sensazione di malessere avvertita in corrispondenza dello stomaco , che può essere accompagnata o meno dal desiderio di vomitare. In genere, la nausea mattutina si presenta pochi minuti dopo il risveglio, ma talvolta è proprio la sensazione di nausea a provocare il risveglio.

Spuntini prima di andare a letto

In molti casi, la nausea mattutina è direttamente collegata a ciò che si mangia la sera seguente, non tanto e non solo a cena, ma soprattutto prima di andare a letto: gli spuntini serali, infatti, svolgono un ruolo importante nel modo in cui ci si sente la mattina seguente. In realtà anche la cena può influire in maniera significativa, ma solo se consumata tardi.

A subire maggiormente gli effetti degli sgarri notturni sono coloro che soffrono di allergie e intolleranze alimentari, come l'intolleranza al lattosio. Infatti, sebbene di giorno non si accusino grossi disturbi, al mattino le cose potrebbero essere diverse perché di notte, mentre si dorme, l'apparato digerente potrebbe non essere in grado di elaborare quanto ingerito, per cui quando ci si risveglia si potrebbe accusare nausea.





Come intervenire: è importante fare in modo di non impegnare l'apparato digerente durante la notte, evitando di mangiare la sera tardi. L'ideale è ‌mangiare l'ultimo pasto circa tre ore prima di coricarsi e, a cena, evitare cibi difficili da digerire, in modo che il corpo non abbia bisogno di scomporli durante la notte, come fritti, alimenti ricchi di grassi, latticini, piatti piccanti. Chi tende ad avvertire nausea al risveglio, dovrebbe sempre fare pasti serali leggeri e semplici.

Anche se può sembrare ovvio, controllare sempre la data di scadenza degli alimenti: mangiare cibi scaduti potrebbe scatenare nausea.