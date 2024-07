La manipolazione emotiva è un segno del disturbo narcisistico di personalità?

Spesso nelle narrazioni sul narcisismo è data maggiore rilevanza a sintomi quali la manipolazione emotiva, la mancanza di empatia, l'invidia, tralasciando quasi del tutto l'enorme vulnerabilità e solitudine alla base di questo disturbo. In realtà, è bene ricordare che i comportamenti manipolatori non sono esclusivamente collegabili al disturbo narcisistico di personalità e possono essere messi in atto anche nei casi in cui non si soffra di questa patologia. La manipolazione emotiva non indica necessariamente la presenza del disturbo narcisistico di personalità, ma è una modalità comportamentale che può caratterizzare ugualmente altre condizioni e disturbi mentali o manifestarsi anche in assenza di specifiche patologie.