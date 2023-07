Naloxone: a cosa serve e come funziona?

Esistono medicinali in cui il naloxone si trova in associazione a buprenorfina e medicinali in cui si trova in associazione a ossicodone. In questo articolo, tali medicinali non verranno presi in considerazione , ma si parlerà solo ed esclusivamente delle caratteristiche e degli utilizzi del solo naloxone e dei medicinali che lo contengono come unico principio attivo.

Il naloxone è disponibile all'interno di diversi medicinali adatti alla somministrazione parenterale (in forma di soluzione iniettabile) e alla somministrazione per via nasale (in forma di spray nasali). Tali medicinali vengono, pertanto, utilizzati in condizioni di emergenza .

Il naloxone è un antagonista degli oppioidi impiegato come antidoto in caso di sovradosaggio acuto o overdose da oppioidi (ad esempio, morfina , metadone , eroina, ossicodone , fentanil , ecc.), come gli analgesici narcotici .

Inoltre, per il trattamento dei suddetti sintomi - insieme alla somministrazione di naloxone - devono essere iniziate tutte le terapie di supporto necessarie , come il ripristino delle funzioni respiratorie, il massaggio cardiaco e la somministrazione di vasopressori (farmaci in grado di causare una vasocostrizione dei vasi sanguigni e di aumentare la pressione del sangue ).

Tuttavia, è opportuno precisare che il naloxone non è efficace nel trattare la depressione respiratoria indotta da farmaci non oppioidi.

Come accennato, il naloxone può essere utilizzato - agli opportuni dosaggi e nell'opportuna forma farmaceutica (farmaci specifici per l'uso nei bambini) - per il trattamento della depressione respiratoria che si manifesta nei neonati le cui madri hanno assunto oppioidi nelle quattro ore prima del parto. Tuttavia, l'uso del naloxone non è raccomandato nei neonati le cui madri sono tossicodipendenti , poiché questo farmaco può indurre convulsioni e peggiorare la crisi d'astinenza nei nascituri.

Dopo la somministrazione del naloxone, i pazienti devono essere tenuti sotto stretta sorveglianza, in modo da individuare in maniera tempestiva l'eventuale ricomparsa dei sintomi dell'intossicazione da oppioidi.

Come qualsiasi altro farmaco, anche il naloxone può causare effetti collaterali, sebbene non tutti i pazienti li manifestino. Questo dipende dalla sensibilità che ciascun individuo possiede nei confronti del farmaco. Perciò, non è detto che gli effetti avversi si manifestino tutti e con la stessa intensità in ogni persona.

Più nel dettaglio, il naloxone è un antagonista degli oppioidi che agisce in maniera competitiva a livello dei loro recettori ed è in grado di sostituirsi sia agli agonisti che agli antagonisti parziali.

Dose e modo d'uso

Come si somministra il Naloxone?

Il naloxone è disponibile per la somministrazione parenterale sotto forma di soluzione iniettabile e deve essere somministrato solo da personale sanitario specializzato. A seconda dei casi, il naloxone può essere somministrato per via endovenosa, per via intramuscolare o per via sottocutanea.

Il naloxone è altresì disponibile in forma di spray nasale: lo spruzzo deve quindi essere somministrato per via intranasale in casi di emergenza. Per il corretto modo d'uso, attenersi alle indicazioni del medico e alle istruzioni riportate sul foglietto illustrativo del medicinale.