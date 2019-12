Muscoli Facciali: Quali sono? Anatomia e Funzioni

Il gruppo nasale dei muscoli facciali include tre elementi: il muscolo nasale , il muscolo procero e il muscolo depressore del setto nasale ; come suggerisce il nome del gruppo di appartenenza, questi muscoli prendono posto nei pressi del naso. È importante segnalare che, nell'essere umano, i muscoli facciali del gruppo nasale sono meno sviluppati e meno importanti che in altri esseri viventi.

Pari e simmetrici, i muscoli facciali sono unici nel loro genere, in quanto si inseriscono, con il loro capo terminale, nel tessuto sottocutaneo (N.B: tutti gli altri muscoli striati risiedono al di sotto del sotto sottocutaneo); questa particolarità gioca un ruolo chiave in quella che è la dinamica della mimica facciale: trovandosi nel tessuto sottocutaneo, infatti, i muscoli facciali riescono, al momento della loro contrazione, a modificare l'aspetto della cute e a mettere in atto una determinata espressione del viso.

Significato Clinico

Le persone in cui il nervo facciale subisce una danno o si infiamma perdono la capacità di controllo di un numero variabile di muscoli facciali; in patologia, tale situazione è meglio conosciuta come paralisi facciale.

I medici definiscono la paralisi facciale come la perdita di controllo di uno o più muscoli preposti alla mimica facciale.

Paralisi Facciale: Cause e Conseguenze

Il più delle volte, la paralisi facciale è frutto di cause non riconoscibili; in tali situazioni, si parla anche di paralisi di Bell.

Meno comunemente, la perdita di controllo dei muscoli facciali scaturisce da condizioni come traumi cranici, ictus, infezioni o tumori.

Le conseguenze di una paralisi facciale variano da paziente a paziente, a seconda di dove risiede il danno o l'infiammazione a carico del nervo facciale: per esempio, se il danno o l'infiammazione riguardano le branche temporale e zigomatica del nervo facciale, l'individuo colpito vede venir meno la capacità di controllo dei muscoli facciali del gruppo orbitale; se, invece, il danno o l'infiammazione interessano la branca buccale del nervo facciale, il soggetto coinvolto va incontro a una perdita di controllo di diversi muscoli facciali del gruppo orale.

Chiaramente, i sintomi e le possibili implicazioni di una paralisi facciale sono strettamente connessi ai muscoli facciali di cui il paziente ha perso il controllo: per esempio, un individuo che non controlla più i muscoli facciali del gruppo orbitale non riesce più a chiudere correttamente la palpebra, il che potrebbe esporre l'occhio a germi e secchezza oculare; un soggetto che, invece, non controlla più i muscoli facciali del gruppo orale potrebbe avere problemi a mangiare.