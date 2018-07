I muscoli dell'avambraccio sono i muscoli le cui fibre prendono posto, totalmente o solo in parte, nella sezione anatomo-scheletrica costituita da ulna e radio.

Il fatto che i suddetti muscoli risiedano nella sezione anatomo-scheletrica composta da ulna e radio non implica, necessariamente, un loro legame alle ossa citate; in altre parole, nell'avambraccio ci sono muscoli che non interagiscono in alcun modo con l'ulna o con il radio.

Definizione di Avambraccio in breve

L'avambraccio è la regione anatomica dell'arto superiore compresa il braccio, sul fronte prossimale, e la mano, sul fronte distale (assumendo, ovviamente, che l'arto superiore sia disteso lungo il corpo e il palmo della mano sia rivolto verso l'osservatore).

Al confine con il braccio, c'è l'articolazione del gomito, la quale unisce ulna e radio all'omero (cioè l'osso del braccio); al confine con la mano, invece, c'è l'articolazione del polso, la quale mette in comunicazione ulna e radio con ossa del carpo.