Muscoli dell'Anca: Quali sono? Anatomia, Funzione e Infortuni

Per la posizione che occupa, gli anatomisti la definiscono anche come l'articolazione prossimale dell'arto inferiore ("prossimale" significa "più vicina al tronco ").

Anatomia

Muscoli dell’Anca: Quali sono?

I muscoli dell'anca sono numerosi.

Per convenzione, la letteratura anatomica li suddivide in quattro grandi gruppi:

Il gruppo dell' ileopsoas ;

; Il gruppo dei muscoli glutei ;

; Il gruppo dei muscoli adduttori ;

; Il gruppo dei rotatori esterni dell'anca (o rotatori laterali o anche glutei profondi).

È doveroso precisare che contribuiscono al movimento dell'anca anche i muscoli sartorio e retto femorale, e i muscoli ischiocrurali (semimembranoso, semitendinoso e bicipite femorale); tuttavia, gli anatomisti tendono a escludere questi elementi muscolari dalle più tipiche classificazioni dei muscoli dell'anca, in quanto coinvolti in modo importante anche nei movimenti del ginocchio.

Gruppo dell’Ileopsoas

Con riferimento ai muscoli dell'anca, il gruppo dell'ileopsoas include tre elementi: il muscolo iliaco, il muscolo grande psoas e il muscolo piccolo psoas.

I muscoli iliaco e grande psoas sono strettamente correlati tra loro (condividono l'inserzione), tanto che è consuetudine considerarli un unico muscolo: il noto ileopsoas (o ileo-psoas).

Shutterstock Muscolo Iliaco

Muscolo Iliaco

Il muscolo iliaco è un'unità muscolare piatta, a forma di ventaglio, che localizza nella parte inferiore della parete addominale posteriore, lateralmente ai muscoli grande psoas e piccolo psoas.

Proiettandosi verso il basso, esso si unisce al grande psoas a livello del legamento inguinale, dando così vita all'ileopsoas.

Origine : si trova sulla superficie superiore della fossa iliaca.

: si trova sulla superficie superiore della fossa iliaca. Inserzione : localizza alla base del piccolo trocantere del femore.

: localizza alla base del piccolo trocantere del femore. Innervazione : spetta al nervo femorale (L2-L4).

: spetta al nervo femorale (L2-L4). Vascolarizzazione : il muscolo iliaco riceve sangue ossigenato dall'arteria circonflessa mediale del femore e dalla branca iliaca dell'arteria ileo-lombare.

Shutterstock Grande psoas

Muscolo Grande Psoas

Il grande psoas è un muscolo lungo, spesso e fusiforme, che giace lateralmente alle vertebre lombari e in posizione mediale rispetto al quadrato dei lombi; come il muscolo iliaco, appartiene alla parete addominale posteriore.

Esso decorre verso il basso.

Del suo rapporto con il già citato muscolo iliaco si è già detto.

Origine : si suddivide tra i corpi vertebrali dell'ultima vertebra toracica (T12) e delle prime quattro vertebre lombari (L1-L4), i processi trasversi del tratto L1-L4 e i dischi intervertebrali del tratto T12-L4.

: si suddivide tra i corpi vertebrali dell'ultima vertebra toracica (T12) e delle prime quattro vertebre lombari (L1-L4), i processi trasversi del tratto L1-L4 e i dischi intervertebrali del tratto T12-L4. Inserzione : giace alla base del piccolo trocantere del femore (è comune al muscolo iliaco).

: giace alla base del piccolo trocantere del femore (è comune al muscolo iliaco). Innervazione : spetta ai rami anteriori dei primi tre nervi spinali lombari (L1, L2 e L3).

: spetta ai rami anteriori dei primi tre nervi spinali lombari (L1, L2 e L3). Vascolarizzazione : il muscolo grande psoas riceve sangue ossigenato dalla branca lombare dell'arteria ileolombare.

Muscolo Piccolo Psoas

Il piccolo psoas è un muscolo lungo e snello, posizionato davanti al muscolo grande psoas (quindi si trova ai lati della colonna vertebrale lombare).

Le sue fibre decorrono verso il basso.

Il muscolo piccolo psoas è presente soltanto nel 60% circa della popolazione.

Origine : si ripartisce tra i corpi dell'ultima vertebra toracica (T12) e della prima vertebra lombare (L1), e il disco intervertebrale compreso tra le due vertebre appena menzionate.

: si ripartisce tra i corpi dell'ultima vertebra toracica (T12) e della prima vertebra lombare (L1), e il disco intervertebrale compreso tra le due vertebre appena menzionate. Inserzione : si distribuisce tra la linea pettinea del pube e l'eminenza ileo-pubica, una sporgenza ossea formata dal ramo superiore del pube e dal corpo dell'ileo.

: si distribuisce tra la linea pettinea del pube e l'eminenza ileo-pubica, una sporgenza ossea formata dal ramo superiore del pube e dal corpo dell'ileo. Innervazione : spetta al ramo anteriore (o ventrale) del primo nervo spinale lombare (L1).

: spetta al ramo anteriore (o ventrale) del primo nervo spinale lombare (L1). Vascolarizzazione : il muscolo piccolo psoas riceve sangue ossigenato dalle arterie lombari e dalla branca lombare dell'arteria ileolombare.

Gruppo Muscoli Glutei

Il gruppo dei muscoli glutei comprende quattro elementi: i muscoli grande gluteo, medio gluteo e piccolo gluteo, e il muscolo tensore della fascia lata.

Shutterstock Grande Gluteo

Muscolo Grande Gluteo

Il grande gluteo è il muscolo più grosso, più potente e più forte del corpo umano; senza un muscolo con siffatte proprietà, l'essere umano non sarebbe in grado di mantenere la stazione eretta e godere dell'andatura bipede.

Di forma quadrangolare, il grande gluteo è il più superficiale dei tre muscoli glutei propriamente detti; ricopre, infatti, sia il piccolo gluteo, sia il medio gluteo (eccetto la parte superiore).

La sua origine è ampia e le sue fibre, con orientamento leggermente obliquo, si estendono in direzione latero-inferiore (cioè verso il basso e verso l'esterno).

La massa carnosa del grande gluteo dà forma al sedere.

Origine : il grande gluteo origina dalla superficie glutea dell'ilio (dietro la linea glutea posteriore), dalla fascia toracolombare, dalla superficie latero-posteriore dell'osso sacro e del coccige, e dal legamento sacrotuberoso.

: il grande gluteo origina dalla superficie glutea dell'ilio (dietro la linea glutea posteriore), dalla fascia toracolombare, dalla superficie latero-posteriore dell'osso sacro e del coccige, e dal legamento sacrotuberoso. Inserzione : il grande gluteo termina il suo decorso inserendosi nel tratto ileotibiale* (o bandelletta ileotibiale) e sulla tuberosità glutea del femore.

: il grande gluteo termina il suo decorso inserendosi nel tratto ileotibiale* (o bandelletta ileotibiale) e sulla tuberosità glutea del femore. Innervazione : spetta al nervo gluteo inferiore, il quale riunisce le fibre nervose provenienti dalle radici dei nervi spinali L5, S1 e S2.

: spetta al nervo gluteo inferiore, il quale riunisce le fibre nervose provenienti dalle radici dei nervi spinali L5, S1 e S2. Vascolarizzazione : il grande gluteo riceve sangue ossigenato dall'arteria glutea superiore e dall'arteria glutea inferiore.

*N.B: il tratto ileotibiale è una banda di tessuto connettivo che percorre la porzione laterale della coscia fino a inserirsi sul condilo laterale della tibia.

Shutterstock Medio Gluteo

Muscolo Medio Gluteo

Il medio gluteo è un muscolo a forma di ventaglio, abbastanza spesso e ampio.

Tranne che con la sua porzione superiore, risiede sotto il muscolo grande gluteo.

Le sue fibre si estendono leggermente in obliquo, con direzione latero-inferiore.

Origine : il medio gluteo origina dalla superficie glutea dell'ilio, tra la linea glutea anteriore e quella posteriore.

: il medio gluteo origina dalla superficie glutea dell'ilio, tra la linea glutea anteriore e quella posteriore. Inserzione : il medio gluteo termina il suo decorso inserendosi nel grande trocantere del femore.

: il medio gluteo termina il suo decorso inserendosi nel grande trocantere del femore. Innervazione : spetta al nervo gluteo superiore, il quale riunisce le fibre nervose provenienti dalle radici dei nervi spinali L4, L5 e S1.

: spetta al nervo gluteo superiore, il quale riunisce le fibre nervose provenienti dalle radici dei nervi spinali L4, L5 e S1. Vascolarizzazione : il medio gluteo riceve sangue ossigenato dall'arteria glutea superiore.

Shutterstock Piccolo Gluteo

Muscolo Piccolo Gluteo

Il piccolo gluteo è il più piccolo dei muscoli glutei propriamente detti e il più profondo (si trova sotto il medio gluteo).

Come il medio gluteo, anche il piccolo gluteo è a forma di ventaglio.

Con orientamento leggermente obliquo, le sue fibre si estendono in direzione latero-inferiore (cioè verso il basso e verso l'esterno).

Origine : il piccolo gluteo origina dalla superficie glutea dell'ilio, più precisamente dall'area compresa tra la linea glutea anteriore e quella inferiore.

: il piccolo gluteo origina dalla superficie glutea dell'ilio, più precisamente dall'area compresa tra la linea glutea anteriore e quella inferiore. Inserzione : il piccolo gluteo termina il suo decorso inserendosi nel grande trocantere del femore.

: il piccolo gluteo termina il suo decorso inserendosi nel grande trocantere del femore. Innervazione : spetta al nervo gluteo superiore.

: spetta al nervo gluteo superiore. Vascolarizzazione : il piccolo gluteo riceve sangue ossigenato dall'arteria glutea superiore.

Shutterstock Tensore della Fascia Lata

Muscolo Tensore della Fascia Lata

Il tensore della fascia lata è un muscolo fusiforme, situato, per parte del suo decorso, sulla porzione laterale della coscia.

Tra i muscoli dell'anca appartenenti al gruppo gluteo è quello posto in posizione più anteriore.

Prima di portarsi sull'aspetto laterale della coscia, il tensore della fascia lata transita superiormente al medio gluteo e al piccolo gluteo.

Origine : il tensore della fascia lata nasce, in parte, dalla spina iliaca anteriore superiore e, in parte, dal labbro esterno della cresta iliaca.

: il tensore della fascia lata nasce, in parte, dalla spina iliaca anteriore superiore e, in parte, dal labbro esterno della cresta iliaca. Inserzione : il tensore della fascia lata termina il suo decorso inserendosi sul tratto ileotibiale, esattamente come il grande gluteo.

: il tensore della fascia lata termina il suo decorso inserendosi sul tratto ileotibiale, esattamente come il grande gluteo. Innervazione : spetta al nervo gluteo superiore.

: spetta al nervo gluteo superiore. Vascolarizzazione : il tensore della fascia lata riceve sangue ossigenato dall'arteria circonflessa laterale del femore e dall'arteria glutea superiore.

Gruppo Muscoli Adduttori

Il gruppo dei muscoli adduttori (o adduttori dell'anca) comprende sei elementi muscolari: adduttore breve, adduttore lungo, grande adduttore, piccolo adduttore, pettineo e gracile.

In generale, i muscoli adduttori si estendono da una zona di pube e/o ischio (origine) a un'area della superficie mediale posteriore del femore (tendine d'inserzione); questo vuol dire che, nel corpo umano, i muscoli adduttori transitano sicuramente per l'inguine e lungo l'interno coscia.

Una doverosa anticipazione sulla funzione: i muscoli adduttori dell'anca sono così chiamati perché sono protagonisti del movimento di adduzione dell'articolazione coxo-femorale.

Per approfondire:

Shutterstock Adduttore Breve

Muscolo Adduttore Breve

L'adduttore breve è un muscolo di piccole dimensioni, che risiede posteriormente ai muscoli pettineo e adduttore lungo, e anteriormente al muscolo grande adduttore.

Origine : l'adduttore breve nasce dalle superfici anteriori di: ramo inferiore del pube e corpo del pube.

: l'adduttore breve nasce dalle superfici anteriori di: ramo inferiore del pube e corpo del pube. Inserzione : è situata, in parte, a livello del piccolo trocantere del femore e, in parte, a livello della linea aspra del femore; il piccolo trocantere è una piccola sporgenza mediale dell'estremità prossimale del femore, mentre la linea aspra è una cresta ossea che percorre longitudinalmente la superficie posteriore del corpo femorale.

: è situata, in parte, a livello del piccolo trocantere del femore e, in parte, a livello della linea aspra del femore; il piccolo trocantere è una piccola sporgenza mediale dell'estremità prossimale del femore, mentre la linea aspra è una cresta ossea che percorre longitudinalmente la superficie posteriore del corpo femorale. Innervazione : spetta al nervo otturatorio, un nervo periferico che deriva dal plesso lombare e riunisce le fibre provenienti dai nervi spinali lombari L2, L3 e L4.

: spetta al nervo otturatorio, un nervo periferico che deriva dal plesso lombare e riunisce le fibre provenienti dai nervi spinali lombari L2, L3 e L4. Vascolarizzazione : l'adduttore lungo riceve sangue ossigenato dall'arteria femorale profonda, la quale è una sottobranca dell'arteria iliaca esterna.

Shutterstock Muscolo Adduttore Lungo

Muscolo Adduttore Lungo

Elemento muscolare più anteriore del gruppo adduttore, l'adduttore lungo è un muscolo lungo, grande e piatto.

Per un tratto del suo percorso, ricopre il muscolo adduttore breve e il muscolo grande adduttore.

Il muscolo adduttore lungo contribuisce a formare il bordo mediale del cosiddetto triangolo femorale.

Origine : l'adduttore lungo nasce sul corpo del pube, appena sotto la cresta pubica.

: l'adduttore lungo nasce sul corpo del pube, appena sotto la cresta pubica. Inserzione : l'adduttore lungo termina il suo decorso inserendosi a livello della linea aspra del femore.

: l'adduttore lungo termina il suo decorso inserendosi a livello della linea aspra del femore. Innervazione : spetta al nervo otturatorio.

: spetta al nervo otturatorio. Vascolarizzazione : spetta all'arteria femorale profonda.

Shutterstock Grande Adduttore

Muscolo Grande Adduttore

Il grande adduttore è un muscolo di forma triangolare, situato in profondità, sotto i già descritti muscoli adduttore breve e adduttore lungo, e sotto il muscolo gracile.

Il muscolo grande adduttore è divisibile in due porzioni: la componente pubofemorale e la componente ischiocondilare; tali componenti differiscono per origine, decorso e inserzione.

Origine : l'origine della componente pubofemorale si trova, in parte, a livello del ramo inferiore del pube e, in parte, a livello del ramo inferiore dell'ischio; l'origine della componente ischiocondilare, invece, localizza a livello della tuberosità ischiatica.

: l'origine della componente pubofemorale si trova, in parte, a livello del ramo inferiore del pube e, in parte, a livello del ramo inferiore dell'ischio; l'origine della componente ischiocondilare, invece, localizza a livello della tuberosità ischiatica. Inserzione : l'inserzione della componente pubofemorale si distribuisce tra la linea aspra del femore e la linea sopracondilare mediale del femore; l'inserzione della componente ischiocondilare, invece, si trova a livello del condilo mediale del femore, precisamente nel cosiddetto tubercolo adduttore del femore.

: l'inserzione della componente pubofemorale si distribuisce tra la linea aspra del femore e la linea sopracondilare mediale del femore; l'inserzione della componente ischiocondilare, invece, si trova a livello del condilo mediale del femore, precisamente nel cosiddetto tubercolo adduttore del femore. Innervazione : per quanto concerne la componente pubofemorale, spetta al nervo otturatorio; mentre, per quanto riguarda la componente ischiocondilare, spetta a una diramazione terminale del nervo sciatico.

: per quanto concerne la componente pubofemorale, spetta al nervo otturatorio; mentre, per quanto riguarda la componente ischiocondilare, spetta a una diramazione terminale del nervo sciatico. Vascolarizzazione : il grande adduttore riceve sangue ossigenato dall'arteria femorale profonda.

Muscolo Piccolo Adduttore

Il piccolo adduttore è un piccolo muscolo, considerato da molti esperti la porzione laterale-superiore del muscolo grande adduttore (quindi parte integrante di questo muscolo più grande).

Esso localizza tra il muscolo quadrato del femore e il muscolo grande adduttore.

È da segnalare che il piccolo adduttore è riscontrabile in circa il 50% degli adulti.

Origine : il piccolo adduttore nasce dal ramo inferiore del pube.

: il piccolo adduttore nasce dal ramo inferiore del pube. Inserzione : si trova, in parte, a livello della linea aspra del femore e, in parte, a livello del tubercolo adduttore (o tubercolo adduttorio) del femore.

: si trova, in parte, a livello della linea aspra del femore e, in parte, a livello del tubercolo adduttore (o tubercolo adduttorio) del femore. Innervazione : spetta, in parte, al nervo otturatorio e, in parte, al nervo tibiale.

: spetta, in parte, al nervo otturatorio e, in parte, al nervo tibiale. Vascolarizzazione : il piccolo adduttore riceve sangue ossigenato dall'arteria otturatoria e dall'arteria circonflessa mediale del femore, la quale è una sottobranca dell'arteria femorale (N.B: l'arteria femorale è, sua volta, una branca dell'arteria iliaca esterna).

Shutterstock Pettineo

Muscolo Pettineo

Il pettineo è un muscolo piatto e quadrangolare, situato alla base del triangolo femorale.

Per un tratto del suo decorso, il muscolo pettineo transita per il compartimento anteriore della coscia.

Origine : si trova a livello della linea pettinea del pube.

: si trova a livello della linea pettinea del pube. Inserzione : localizza a livello della linea pettinea del femore, appena sotto il piccolo trocantere.

: localizza a livello della linea pettinea del femore, appena sotto il piccolo trocantere. Innervazione : nella maggior parte delle persone, spetta al nervo crurale, il quale è un'altra derivazione del plesso lombare; in una minoranza di individui, invece, è compito di una branca del nervo otturatorio.

: nella maggior parte delle persone, spetta al nervo crurale, il quale è un'altra derivazione del plesso lombare; in una minoranza di individui, invece, è compito di una branca del nervo otturatorio. Vascolarizzazione : il muscolo pettineo riceve sangue ossigenato dall'arteria otturatoria, la quale è una branca dell'arteria iliaca interna.

Shutterstock Muscolo Gracile

Muscolo Gracile

Il muscolo gracile è il più superficiale e il più mediale sia dei muscoli adduttori, sia di quelli appartenenti al compartimento mediale della coscia (interno coscia).

Sottile e appiattito, il muscolo gracile è un muscolo molto lungo: esso, infatti, percorre tutta la coscia, fino a concludere il proprio decorso sulla porzione superiore della tibia.

Origine : il muscolo gracile nasce in corrispondenza del cosiddetto ramo ischio-pubico, ossia dove si congiungono pube e ischio.

: il muscolo gracile nasce in corrispondenza del cosiddetto ramo ischio-pubico, ossia dove si congiungono pube e ischio. Inserzione : il muscolo gracile termina il suo decorso inserendosi a livello della superficie mediale della tibia, in un'area chiamata zampa d'oca (o pes anserinus); qui, anteriormente, s'inserisce il sartorio e, posteriormente, il muscolo semitendinoso (uno degli ischiocrurali).

: il muscolo gracile termina il suo decorso inserendosi a livello della superficie mediale della tibia, in un'area chiamata zampa d'oca (o pes anserinus); qui, anteriormente, s'inserisce il sartorio e, posteriormente, il muscolo semitendinoso (uno degli ischiocrurali). Innervazione : spetta al nervo otturatorio.

: spetta al nervo otturatorio. Vascolarizzazione : il gracile riceve sangue ossigenato dall'arteria circonflessa mediale del femore.

Gruppo Muscoli Rotatori Esterni

Il gruppo dei rotatori esterni (o laterali) dell'anca comprende sei muscoli: il piriforme, il gemello superiore, l'otturatore interno, il gemello inferiore, l'otturatore esterno e il quadrato del femore.

Questi muscoli transitano dietro l'articolazione dell'anca e si collocano sotto i muscoli glutei propriamente detti.

Non sono apprezzabili all'esame visivo (come per esempio il grande gluteo, il gran pettorale, il bicipite brachiale ecc.), il che li rende sconosciuti ai più.

Per le funzioni svolte, i muscoli rotatori esterni dell'anca sono paragonabili ai muscoli della cuffia dei rotatori dell'articolazione gleno-omerale della spalla; rispetto a quest'ultimi, però, sono meno importanti per l'articolazione correlata, questo perché l'anca è già di per sé molto stabile, sicuramente di più dell'articolazione gleno-omerale (per la quale la cuffia dei rotatori ha un ruolo stabilizzatore fondamentale).

Shutterstock Piriforme

Il piriforme è il muscolo più superficiale tra i rotatori esterni dell'anca.

Dal punto di vista morfologico, ricorda una pera ("piriforme" vuol dire proprio "a forma di pera").

Il piriforme nasce all'interno della pelvi, ma vi termina all'esterno; a un certo punto del suo decorso, infatti, imbocca il grande foro ischiatico.

Per motivi che saranno compresi al capitolo "Infortuni", è importante segnalare che il piriforme transita molto vicino al nervo sciatico.

Origine : si ripartisce tra la superficie anteriore dell'osso sacro, la superficie glutea dell'ilio, la capsula dell'articolazione sacroiliaca e il legamento sacrotuberoso.

: si ripartisce tra la superficie anteriore dell'osso sacro, la superficie glutea dell'ilio, la capsula dell'articolazione sacroiliaca e il legamento sacrotuberoso. Inserzione : il muscolo piriforme s'inserisce sull'apice del grande trocantere del femore.

: il muscolo piriforme s'inserisce sull'apice del grande trocantere del femore. Innervazione : spetta a un nervo derivante dal plesso sacrale, che raccoglie le fibre nervose dei rami anteriori (o ventrali) dei nervi spinali L5, S1 e S2.

: spetta a un nervo derivante dal plesso sacrale, che raccoglie le fibre nervose dei rami anteriori (o ventrali) dei nervi spinali L5, S1 e S2. Vascolarizzazione : il muscolo piriforme riceve sangue ossigenato dalle arterie glutea superiore, glutea inferiore e pudenda interna.

Muscolo Gemello Superiore

Il gemello superiore è un muscolo piccolo, stretto e di forma triangolare.

Esso giace inferiormente al piriforme e superiormente all'otturatore interno.

Il gemello superiore condivide il tendine di inserzione con i muscoli gemello inferiore e otturatore interno. Tra l'altro, a questi muscoli è correlato anche dal punto di vista funzionale: i due gemelli e l'otturatore interno non sono in grado di agire in modo individuale, ma soltanto simultaneamente.

Origine : il gemello superiore nasce dalla spina ischiatica, un'eminenza di forma triangolare appartenente all'ischio.

: il gemello superiore nasce dalla spina ischiatica, un'eminenza di forma triangolare appartenente all'ischio. Inserzione : giace sulla superficie mediale del grande trocantere del femore.

: giace sulla superficie mediale del grande trocantere del femore. Innervazione : spetta al nervo otturatore (od otturatorio) interno, il quale raccoglie le fibre nervose dei nervi spinali L5, S1 e S2.

: spetta al nervo otturatore (od otturatorio) interno, il quale raccoglie le fibre nervose dei nervi spinali L5, S1 e S2. Vascolarizzazione : il gemello superiore riceve sangue ossigenato dall'arteria glutea inferiore.

Shutterstock Otturatore interno

Muscolo Otturatore Interno

L'otturatore interno è un muscolo piatto e a forma di ventaglio, situato tra i due gemelli (sopra c'è il gemello superiore e sotto il gemello inferiore).

Questo muscolo nasce all'interno della pelvi, ma durante il suo decorso vi fuoriesce attraverso il piccolo foro ischiatico.

Una volta fuori dalla cavità pelvica, si dirige dietro l'articolazione dell'anca.

Origine : l'otturatore interno nasce, in parte, dal ramo ischio-pubico e, in parte, dalla superficie posteriore della membrana otturatoria.

: l'otturatore interno nasce, in parte, dal ramo ischio-pubico e, in parte, dalla superficie posteriore della membrana otturatoria. Inserzione : giace sulla superficie mediale del grande trocantere del femore.

: giace sulla superficie mediale del grande trocantere del femore. Innervazione : spetta al nervo otturatore (od otturatorio) interno.

: spetta al nervo otturatore (od otturatorio) interno. Vascolarizzazione : il gemello superiore riceve sangue ossigenato dall'arteria glutea inferiore.

Muscolo Gemello Inferiore

Il gemello inferiore è un muscolo piccolo, stretto e triangolare, che giace inferiormente all'otturatore interno e superiormente al quadrato del femore.

Origine : il gemello inferiore nasce dalla tuberosità ischiatica, protuberanza ossea presente a livello dell'ischio.

: il gemello inferiore nasce dalla tuberosità ischiatica, protuberanza ossea presente a livello dell'ischio. Inserzione : giace sulla superficie mediale del grande trocantere del femore.

: giace sulla superficie mediale del grande trocantere del femore. Innervazione : spetta al nervo quadrato del femore, il quale riunisce le fibre nervose dei nervi spinali L4, L5 e S1.

: spetta al nervo quadrato del femore, il quale riunisce le fibre nervose dei nervi spinali L4, L5 e S1. Vascolarizzazione : il gemello inferiore riceve sangue ossigenato dall'arteria glutea inferiore.

Shutterstock Otturatore esterno

Muscolo Otturatore Esterno

L'otturatore esterno è un muscolo piatto e triangolare.

Le sue fibre si estendono in direzione postero-laterale (all'indietro e verso l'esterno) e passano sotto l'acetabolo, dirigendosi verso il femore.

Origine : l'otturatore esterno origina dalla superficie anteriore della membrana otturatoria e da una porzione del bordo osseo del foro otturatorio (o forame otturatorio), un'apertura che nasce dalla combinazione di ischio e pube.

: l'otturatore esterno origina dalla superficie anteriore della membrana otturatoria e da una porzione del bordo osseo del foro otturatorio (o forame otturatorio), un'apertura che nasce dalla combinazione di ischio e pube. Inserzione : si trova sulla fossa trocanterica del femore.

: si trova sulla fossa trocanterica del femore. Innervazione : spetta al nervo otturatorio.

: spetta al nervo otturatorio. Vascolarizzazione : l'otturatore esterno riceve sangue ossigenato dall'arteria otturatoria.

Shutterstock Quadrato del femore

Muscolo Quadrato del Femore

Piatto e di forma rettangolare, il quadrato del femore giace inferiormente al gemello inferiore ed è il muscolo rotatore dell'anca posto più in basso.

Nel suo percorso da origine a inserzione, transita dietro l'articolazione dell'anca.