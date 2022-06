Muffa: quali effetti ha sulla salute?

La muffa è un elemento piuttosto sgradevole, che a volte si forma negli ambienti casalinghi e con il quale venendo a contatto è possibile incappare in conseguenze poco piacevoli per la salute, soprattutto a livello respiratorio. Nonostante non si tratti di eventi gravi, capire dove la muffa può apparire e come occuparsene è comunque importante per mantenere l'ambiente nel quale si vive salubre.

Cosa sono le muffe Con il termine muffe si identificano organismi pluricellulari che fanno parte della famiglia dei funghi e che si riproducono tramite spore, ovvero cellule che germinando danno vita a un nuovo esemplare. Queste disperdendosi nell'aria, se inalate o toccate possono essere causa di problemi di salute, soprattutto in persone particolarmente sensibili o se la quantità alla quale si è esposti è piuttosto ingente. Le muffe sono in grado di ricoprire sia superfici organiche sia inorganiche e non sono tutte uguali tra loro. Quelle che si formano più comunemente in ambienti casalinghi sono denominate Cladosporium, Penicillium e Aspergillus.

Perché e dove si forma la muffa Quando in casa si forma la muffa non è detto che ci se ne renda conto immediatamente, visto che i posti in cui questo fenomeno si manifesta sono spesso piuttosto nascosti e lontani dall'occhio umano. Di norma la muffa tende a proliferare in ambienti in cui vi sia un eccesso di umidità e proprio per questo la stanza a maggior rischio è il bagno. Anche la cucina può essere soggetta, soprattutto se l'areazione non è ottimale e mentre i fornelli sono accesi i vapori non riescono a fuoriuscire correttamente dall'area. La formazione di muffa però può anche dipendere da perdite nei tubi dell'acqua, dall'umidità di risalita negli scantinati, dall'isolamento non ottimale dei piani terra, o dalla pioggia che si infila in qualche pertugio a causa di danni al tetto, alle intercapedini del miro o ai telai delle finestre. Infine, anche i condizionatori possono essere i responsabili della formazione delle muffe, a causa del fenomeno della condensa, che può verificarsi quando l'impianto non è posizionato nella modo corretto o non funziona al meglio.