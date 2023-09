Mucosa del naso secca: cause e rimedi

Il muco è una sostanza importante, che il corpo produce per proteggersi da agenti esterni come virus e batteri. Essendo piuttosto appiccicoso aiuta a intrappolare particelle estranee che possono poi essere rimosse dal corpo, e ha anche proprietà antimicrobiche che combattono le infezioni.

La stessa cosa vale per la sindrome di Sjögren , una condizioni medica che può rendere più inclini agli effetti di un naso secco. La sindrome di Sjögren è una malattia autoimmune cronica in cui il corpo attacca le proprie ghiandole che producono lacrime e saliva . Questo può portare a seni nasali secchi.

Spray e gel salini nasali mantengono le narici umide e in salute. La frequenza con cui usarli cambia da persona a persona e a seconda delle circostanze. L'ideale è spruzzarle nelle narici quando si sente che il naso inizia a seccarsi e si ha l'esigenza di avere un maggiore comfort. Solitamente in quei casi possono bastare due applicazioni al giorno, ma spray e gel salini si possono usare anche ogni quattro o sei ore.

Bere acqua regolarmente

Bere acqua durante il giorno è importante per mantenere tutto il corpo, compreso il naso, ben idratato, in estate come in inverno. Per questo è fondamentale tenere sempre una bottiglietta, o ancor meglio una borraccia, a portata di mano.

Anche mangiare cibi ricchi di acqua come frutta e verdura aiuta a mantenere il livello di idratazione nei parametri consigliati.