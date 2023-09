Muco nasale rosso o rosa: cause e rimedi

Il muco che esce dal naso non è tutto uguale. Oltre ad essere di diverse consistenze può infatti presentarsi anche di differenti colori. Se il giallo o il verde spesso indicano un raffreddore o un'infezione, non è così quando il muco è rosso, rosa o con striature di queste due colorazioni. In questi casi significa che è in corso un piccolo sanguinamento. La maggior parte delle volte non si tratta di una condizione grave ma a volte questo evento può essere la spia di qualcosa di più serio. Se quindi il naso sanguina molto, il sangue ostruisce le narici o si avvertono anche dolori e/o sintomi facciali che persistono per settimane, è bene consultare un medico per una valutazione più approfondita.

Cause comuni del muco rosso Soffiarsi il naso troppo forte

Condotti nasali secchi o irritati

Infezione sinusale

Uso di alcuni farmaci

Alcune malattie autoimmuni

Soffiarsi il naso troppo forte Esagerare con l'impeto quando ci si soffia il naso può causare secrezioni rosse o rosa, che denotano la presenza di sangue. Il rivestimento nasale, infatti, è molto delicato e ha un afflusso di sangue copioso e quando ci si soffia forte il naso si verifica un rapido e significativo aumento della pressione sanguigna. Questo improvviso aumento della pressione può rompere o lacerare alcuni dei fragili vasi sanguigni presenti nella zona, provocando la fuoriuscita di piccole quantità di sangue. Quando ci si soffia il naso troppo forte la probabilità di rompere un vaso sanguigno è più elevata e questo porta a un muco dalla colorazione rosastra. In generale non si tratta di una situazione pericolosa o preoccupante ma se succede spesso significa che i propri condotti nasali sono più secchi o fragili della norma. Per ridurre la probabilità di sanguinamenti dovuti a questo motivo, oltre a moderare la forza quando ci si soffia il naso, è utile idratare i condotti nasali usando un umidificatore, uno spray nasale salino o gel nasali salini.

Condotti nasali secchi o irritati Se si vive in un ambiente secco è più probabile che si formino strisce di sangue nel proprio muco perché ogni volta che si respira, l'aria secca che entra asciuga il normale muco e alla fine irrita il rivestimento nasale. Oltre alle condizioni climatiche esterne, l'aria può seccarsi anche se si accende il condizionatore o il riscaldamento. Per questo negli ambienti interni è fondamentale tenere sempre acceso anche un umidificatore e, se necessario, usare nel naso gel o spray umidificanti.

Infezione sinusale Un'infezione sinusale, nota anche semplicemente come sinusite, potrebbe essere la causa del muco rosso o rosa, dato dalla presenza di sangue. Spesso scatenata da un raffreddore o da allergie, la sinusite si verifica quando le cavità del seno si infiammano, si bloccano e si riempiono di liquido. Oltre alla secrezione nasale, che può anche essere di colore giallo o verde, altri sintomi comuni di sinusite sono gocciolamento nasale, naso chiuso, pressione facciale (in particolare intorno al naso, agli occhi e sulla fronte), mal di testa e/o dolore ai denti o alle orecchie, alito cattivo, tosse, stanchezza e febbre. A seconda della gravità, la sinusite può essere trattata con decongestionanti da banco, farmaci per il raffreddore e l'allergia e irrigazione nasale salina, che aiuta a eliminare il muco denso. Se però i sintomi persistono per più di 10 giorni è bene rivolgersi al proprio medico, che potrebbe prescrivere un farmaco più forte come un antibiotico o uno spray steroideo intranasale.

Uso di alcuni farmaci Il muco macchiato di sangue può anche essere un effetto collaterale dell'assunzione di alcuni medicinali, in particolare quelli che rendono più fluido il sangue e prevengono la coagulazione come l'aspirina, gli antidolorifici non steroidei, il clopidogrel e il coumadin. Anche alcuni integratori a base di erbe come il ginkgo, l'olio di pesce e il ginseng possono aumentare il rischio di sanguinamento, così come alcuni spray nasali, che in persone particolarmente sensibili possono seccare o irritare i passaggi nasali. Se si sospetta che i farmaci che si stanno usando siano la causa del sangue nel muco è bene parlarne con il proprio medico, per capire se è possibile adottare una cura alternativa. Nel frattempo per gestire i sintomi è sempre efficace mantenere il naso idratato.