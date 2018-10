Mucca Pazza: Cos'è? Cause, Sintomi, Diagnosi, Terapia e Relazioni con l'Essere Umano

Condizione di tipo trasmissibile, la mucca pazza sembra sia dovuta a una forma modificata di una proteina normale espressa in quasi tutti i Mammiferi, il cui nome è prione.

Dopo un periodo di incubazione completamente asintomatico lungo dai 3 ai 5 anni, la mucca pazza comincia a dare manifestazione di sé, con sintomi quali: tremori, mioclono, problemi di equilibrio e coordinazione motoria, andatura anomala, difficoltà ad alzarsi, cambiamenti nel comportamento e iper-reattività agli stimoli.

La mucca pazza è una malattia per la quale non esiste alcuna cura, tranne qualche trattamento sintomatico.

La mucca pazza è una condizione di notevole interesse per l'essere umano, da quando, a metà degli anni '90 del 900, alcune persone residenti nel Regno Unito hanno sviluppato una malattia neurologica equivalente, dopo aver consumato carne di bovini malati.

Breve richiamo sulle Encefalopatie

Le encefalopatie rappresentano un gruppo di malattie neurologiche non infiammatorie, caratterizzate da un'alterazione strutturale dell'encefalo che pregiudica le funzioni di quest'ultimo e in generale il cosiddetto stato mentale.

Congenita o acquisita, un'encefalopatia può essere una condizione permanente e incurabile (encefalopatia permanente) oppure una condizione che presenta un margine più o meno considerevole di guarigione (encefalopatia temporanea).

A distinguere un'encefalopatia da un'altra sono: le cause (alle quali di solito si deve il nome specifico della malattia), la sintomatologia, le complicazioni possibili, il trattamento previsto e la prognosi.

In linea generale, chi soffre di un'encefalopatia sviluppa numerosi disturbi, tra cui per esempio deficit della memoria (soprattutto amnesie), depressione, cambiamenti di personalità, incapacità di risolvere semplici problemi di vita quotidiana, letargia, mioclono e tremori.