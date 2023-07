Moxifloxacina: a cosa serve? Quando si usa ed effetti collaterali

Che cos'è la Moxifloxacina? La moxifloxacina è un antibatterico di sintesi appartenente alla classe dei chinoloni. Più precisamente, la moxifloxacina è un fluorochinolone. È commercializzata sotto forma di formulazioni farmaceutiche adatte alla somministrazione orale, parenterale e oculare. I medicinali a base di moxifloxacina per uso parenterale sono riservati all'uso in ambito ospedaliero. Per acquistare i medicinali per uso orale e quelli per uso oculare a base del medesimo principio attivo, invece, è necessaria la presentazione di apposita ricetta medica. Esempi di medicinali a base di Moxifloxacina Avalox®

Moxidrop®

Moxifloxacina Aurobindo®

Moxifloxacina Krka®

Moxifloxacina Pensa®

Moxifloxacina Teva®

Oxa®

Quimox®

Vigamox® Shutterstock Moxifloxacina - Struttura chimica

A cosa serve la Moxifloxacina? L'utilizzo della moxifloxacina è indicato per il trattamento di: Infezioni polmonari acquisite al di fuori dell'ambiente ospedaliero (somministrazione orale per le infezioni non gravi e somministrazione parenterale);

acquisite al di fuori dell'ambiente ospedaliero (somministrazione orale per le infezioni non gravi e somministrazione parenterale); Infezioni dei seni paranasali (somministrazione orale);

(somministrazione orale); Infezioni di grado da lieve a moderato del tratto superiore dell'apparato genitale femminile , incluse le infezioni delle tube di Falloppio e della mucosa uterina (moxifloxacina somministrata per via orale in associazione ad altri antibiotici);

, incluse le infezioni delle tube di Falloppio e della mucosa uterina (moxifloxacina somministrata per via orale in associazione ad altri antibiotici); Infezioni della cute e dei tessuti molli (somministrazione parenterale);

(somministrazione parenterale); Infezioni dell'occhio, in particolare, congiuntivite batterica (somministrazione per via oculare). In alcuni casi, se i pazienti hanno risposto bene alla moxifloxacina per uso parenterale nel trattamento di polmonite e infezioni della pelle e dei tessuti molli, il medico può prescrivere la moxifloxacina per uso orale per completare la terapia.

Sovradosaggio da Moxifloxacina Se si assume una dose eccessiva di moxifloxacina per via orale, è necessario contattare subito il medico o recarsi nel più vicino ospedale. Qualora si sospetti un'iperdosaggio da moxifloxacina per via endovenosa, è necessario informarne subito il medico o l'infermiere.

Se si utilizza una quantità eccessiva di moxifloxacina per via oculare, è necessario sciacquare immediatamente l'occhio con acqua.

Come agisce? Meccanismo d'azione della Moxifloxacina La moxifloxacina, in quanto chinolone, esercita la sua azione battericida (cioè è in grado di uccidere le cellule batteriche) inibendo la DNA girasi e a topoisomerasi IV. DNA girasi e topoisomerasi IV sono enzimi batterici coinvolti nei processi di superavvolgimento, disavvolgimento, taglio e saldatura dei due filamenti che costituiscono il DNA. Con l'inibizione di questi due enzimi, la cellula batterica non riesce più ad accedere alle informazioni contenute all'interno dei propri geni. In questo modo, tutti i processi cellulari (compresa la replicazione) vengono bloccati e il batterio muore.

Dose e modo d'uso Come si assume la Moxifloxacina? La moxifloxacina è disponibile per: Somministrazione orale sotto forma di compresse;

Somministrazione per via endovenosa sotto forma di soluzione per infusione;

Somministrazione per via oculare sotto forma di collirio. Durante il trattamento a base di moxifloxacina, è indispensabile attenersi strettamente alle indicazioni fornite dal medico, sia per quanto riguarda la quantità di farmaco da assumere, sia per quanto riguarda la durata del trattamento. Le compresse di moxifloxacina devono essere deglutite intere con l'aiuto di abbondante acqua o di un'altra bevanda. Le gocce di collirio, invece, vanno instillate direttamente nell'occhio interessato. Ad ogni modo, per il corretto modo d'uso di ciascun medicinale a base di moxifloxacina, si raccomanda di seguire le indicazioni ricevute dal medico e le istruzioni riportate sul foglietto illustrativo del medicinale stesso. La moxifloxacina per via endovenosa, invece, deve essere sempre somministrata da un medico o da un infermiere.

Uso in gravidanza e allattamento La Moxifloxacina può essere usata durante la gestazione e nelle madri che allattano al seno? L'utilizzo della moxifloxacina per via orale e per via parenterale nelle donne in gravidanza e nelle madri che allattano al seno deve essere evitato ed è espressamente controindicato. Per quanto riguarda la moxifloxacina somministrata per via oculare, prima di assumerla, le donne gravide o che allattano al seno devono chiedere consiglio al medico. Qualora fosse necessario iniziare una terapia con moxifloxacina, pertanto, le donne in gravidanza e le madri che allattano al seno devono preventivamente informare il medico della loro condizione.