Il morbo di Osgood Schlatter è la condizione medica caratterizzata da dolore al ginocchio, che scaturisce da una sofferenza di natura infiammatoria a livello della tuberosità tibiale, ossia la prominenza anteriore dell'epifisi distale della tibia su cui trova inserzione il tendine rotuleo.

Conosciuto anche come apofisite del tubercolo tibiale, il morbo di Osgood Schlatter è un disturbo prettamente giovanile: i presupposti per la sofferenza della tuberosità tibiale, infatti, sussistono solo negli anni di maggiore crescita scheletrica.

Gli esperti non ritengono il morbo di Osgood Schlatter una condizione grave, in quanto è destinata a risolversi spontaneamente nel giro di qualche mese.