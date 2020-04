Sintomi Il paziente colpito da morbo di Crohn è di solito giovane od adulto (20-40 anni), anche se vi possono essere delle eccezioni con esordio in età più avanzata (anche verso i 60 anni). La sintomatologia può essere inizialmente subdola: in un primo momento si può avere soltanto febbre; successivamente compaiono dolori addominali, soprattutto nel quadrante inferiore destro dell'addome (fossa iliaca destra), dove la malattia si localizza più spesso. Il dolore insorge spontaneamente, è sordo, continuo e si accentua alla palpazione; in questa sede è frequente la percezione di masse "a salsicciotto" irregolari e dolenti. Il morbo di Crohn si caratterizza anche per la presenza di diarrea (3-4 scariche al giorno), con feci semiliquide o acquose, ma senza presenza di sangue visibile (anche se frequenti sono gli episodi di sanguinamento occulto), talora con steatorrea. Per approfondire: Sintomi del Morbo di Crohn È frequente che, nei soggetti affetti da Morbo di Crohn, compaia muco nelle feci. D'altro canto, si tratta di un segno clinico abbastanza generico, comunque a condizioni molto diverse come colon irritabile, procrite, diarrea di vario genere, colite ulcerosa, diverticolosi e diverticolite ecc. Chi soffre di morbo di Crohn mostra generalmente di calprotectina più livelli elevati della norma, la quale assume il ruolo di marker individuabile senza operazioni invasive. Trattasi di un segno clinico abbastanza importante, poiché sostiene il medico nella diagnosi differenziale, nella valutazione della cura e nella stima empirica del danno specifico.