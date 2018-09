Morbo di Bowen: Cos'è? Cause, Sintomi, Diagnosi, Cura e Prevenzione

Complicazioni del Morbo di Bowen

Come affermato in precedenza, se non trattato adeguatamente o trascurato, il morbo di Bowen può evolvere in un tumore maligno della pelle vero e proprio, denominato carcinoma squamoso.

In quanto capace di disseminare le proprie cellule tumorali (metastasi) nei linfonodi vicini e lontani, e in organi vitali come fegato e cervello, il carcinoma squamoso è una condizioni molto pericolosa e che, in assenza di terapie appropriate e tempestive, porta alla morte.

Come capire quando il Morbo di Bowen è divenuto un Carcinoma Squamoso?

In genere, la trasformazione del morbo di Bowen in un carcinoma squamoso è contrassegnata da alcuni eventi particolari, che potrebbero essere:

Il sanguinamento in assenza di insulti;

L'evoluzione della chiazza cutanea in un nodulo arrossato e di consistenza rigida;

L'evoluzione della chiazza cutanea in una piaga aperta o in una vera e propria ulcera.

Al verificarsi dei sopraccitati eventi, è estremamente importante contattare immediatamente il proprio medico curante e attenersi alle sue indicazioni sul da farsi.