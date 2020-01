Generalità Il morbillo è una malattia infettiva assai contagiosa, provocata da un virus appartenente al genere morbillivirus. Il decorso dell'infezione è caratterizzato da sintomi differenti: inizialmente ricorda un raffreddore, poi, nel giro di pochi giorni, dà luogo a delle macchie rosso-brunastre assai caratteristiche. Proprio la tipicità di queste macule fa sì che per la diagnosi del morbillo sia molto spesso sufficiente il solo esame obiettivo (il quale consiste nella semplice analisi dei sintomi e dei segni manifestati dal paziente).

Attualmente, non esiste alcuna terapia specifica. Le uniche cose che si possono fare sono: attendere la risoluzione spontanea dell'infezione e alleviare, con alcuni efficaci rimedi, i sintomi più fastidiosi.

Nei paesi in cui è diffusa la vaccinazione, la morte per morbillo è, oggi, un caso piuttosto raro, che, per accadere, richiede determinate condizioni.

Cos'è il morbillo? Il morbillo è una malattia infettiva, di origine virale, altamente contagiosa e caratterizzata dalla comparsa di piccole macchie cutanee di color rosso-brunastro.

Il morbillo colpisce soltanto l'essere umano ed è diffuso in tutto il mondo, sebbene sia diventato un po' meno comune da quando esiste la vaccinazione. CHI COLPISCE? Tutti gli individui non vaccinati, e che non hanno mai contratto la malattia in vita in loro, sono potenzialmente a rischio di ammalarsi di morbillo.

Figura: il virus del morbillo Figura: il virus del morbillo Una seconda infezione è infatti possibile, ma assai improbabile; questo perché la risposta immunitaria, che l'organismo umano realizza quando contrae il morbillo, è efficace e duratura. EPIDEMIOLOGIA Il morbillo è considerato una malattia infettiva infantile, come la rosolia, la varicella, la pertosse e la parotite, in quanto colpisce soprattutto i bambini tra i 12 mesi e i 4 anni (N.B: si sta parlando, ovviamente, di soggetti a rischio, cioè non vaccinati e che non si sono mai ammalati di morbillo in vita loro).

Oggi, la sua diffusione (specie nei paesi industrializzati, Italia compresa) è calata notevolmente grazie alla realizzazione di un vaccino efficace.

Ciononostante, si verificano ancora dei casi mortali: alcune fonti autorevoli, infatti, riportano che la morte dovuta alle complicazioni del morbillo coinvolge dai 30 ai 100 individui ogni 100.000 persone malate.

Il morbillo in Italia Da molti decenni, ormai, nel nostro paese ogni caso di morbillo va notificato obbligatoriamente alle autorità sanitarie presenti sul territorio.

Inoltre, in seguito all'epidemia scoppiata tra il 2002 e il 2003, è stato istituito il sistema di sorveglianza speciale del morbillo: in base a questo protocollo, il medico deve segnalare ogni caso sospetto all'Asl più vicina, la quale, ricevuta la segnalazione, ha il compito di svolgere tutte le indagini di laboratorio più appropriate e comunicarne gli esiti al Ministero della salute e al Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute (Cnesps).

Cause Tabella. I casi di morbillo in Italia, dal 2001 al 2009. Anno M F Totale 2001 464 358 826 2002 9362 8644 18.020 2003 6363 5.608 11.978 2004 380 305 686 2005 115 100 215 2006 302 269 571 2007 340 253 595 2008 2875 2426 5312 2009 423 336 759 Il morbillo è causato da un virus appartenente al genere morbillivirus, il quale fa parte, a sua volta, dell'ordine mononegavirales e della famiglia paramyxoviridae.

I morbillivirus sono dotati di capside (un involucro esterno che protegge il virus dalle insidie dell'ambiente esterno) e possiedono, per materiale genetico, un solo filamento di RNA. SPECIE DI MORBILLIVIRUS Esistono varie specie di morbillivirus; tali specie, che possono infettare non solo l'essere umano ma anche altri mammiferi, sono: Il virus del cimurro canino

Il morbillivirus dei cetacei

Il virus del morbillo

Il virus della peste dei piccoli ruminanti

Il virus del cimurro delle foche

Il virus della peste bovina COME SI TRASMETTE IL VIRUS DEL MORBILLO? Con la tosse e gli starnuti, le persone espellono milioni di piccole goccioline volatili. Se il soggetto è colpito dal virus, tali goccioline contengono il virus; pertanto, la loro inalazione, da parte di chi è nelle vicinanze, comporta la trasmissione dell'infezione.

Una volta inalato, infatti, il morbillo si annida a livello della bocca e dei polmoni, dove si moltiplica fino al raggiungimento di una quota numerica tale da potersi diffondere nel resto dell'organismo.

La trasmissione del virus tramite le goccioline volatili rappresenta una modalità diretta di contagio.

La trasmissione indiretta del morbillo Le goccioline volatili contenenti il virus possono depositarsi sugli oggetti e renderli un mezzo di contagio. Infatti, chi tocca tali oggetti può infettarsi, soprattutto se dopo averli manipolati mette le mani in bocca o le porta nelle vicinanze del naso.

La trasmissione del morbillo secondo le suddette modalità è una trasmissione di tipo indiretto.

NOTA BENE: le particelle virali sopravvivono sulla superficie degli oggetti solo qualche ora, dopodiché muoiono.

Diagnosi Per diagnosticare il morbillo, basta solitamente un esame obiettivo accurato, tramite cui si analizza l'intera sintomatologia manifestata dal paziente.

Qualora permanessero dei dubbi, è possibile ricorrere a un esame della saliva, che viene raccolta con un tampone assorbente particolare, e a un esame del sangue.

Trattamento Attualmente non esiste ancora alcuna terapia farmacologica per la cura specifica del morbillo.

Le uniche cose che un individuo contagiato può fare sono: Attendere la risoluzione spontanea dell'infezione e

dell'infezione e Alleviare i sintomi con alcuni rimedi/trattamenti particolari RISOLUZIONE SPONTANEA La risoluzione spontanea del morbillo richiede dai 7 ai 10 giorni. Tanto è, infatti, il tempo che serve al sistema immunitario di un individuo sano, per contrastare ed eliminare dall'organismo ogni traccia del virus.

Cosa succede, ad avvenuta guarigione, all'interno dell'organismo?

Il sistema immunitario rappresenta il sistema difensivo contro le minacce provenienti dall'ambiente esterno (in primis, gli agenti infettivi di natura virale o batterica).

Esso, quando combatte gli agenti infettivi come i virus, prepara anche delle cellule di difesa particolari, capaci di riconoscere in anticipo la medesima minaccia e impedire una seconda infezione.

Questo prodigioso meccanismo si chiama memoria immunitaria e le cellule che lo mettono in pratica (che sono degli anticorpi particolari) sono dette cellule della memoria.

I vaccini antivirali sono realizzati sul concetto di memoria immunitaria. CURA DEI SINTOMI Per approfondire: Farmaci per la cura del Morbillo

Quando l'infezione è particolarmente fastidiosa, è possibile alleviare la sintomatologia con alcuni semplici rimedi, talvolta davvero molto efficaci.

Per alleviare la febbre, il dolore generalizzato e il senso di malessere: in questi frangenti, è buona norma assumere alcuni farmaci antinfiammatori e al tempo stesso analgesici, come il paracetamolo e l'ibuprofene (che è un FANS, ovvero un farmaco antinfiammatorio non steroideo).

Attenzione : si ricorda che l'aspirina, negli individui al di sotto dei 16 anni, può comportare degli effetti collaterali molto gravi, come la sindrome di Reye; pertanto, non va somministrata fino a una certa età.

Figura: inalazione di vapore per mitigare i sintomi del raffreddore. Servono un bacinella ripiena di acqua calda e un asciugamano da mettere sul capo. Per evitare la disidratazione: la febbre alta causa un'intensa sudorazione, pertanto, per evitare una disidratazione eccessiva dei tessuti, è necessario bere molta acqua.



Per mitigare l'infiammazione a livello oculare (palpebre gonfie, occhi arrossati, occhi che lacrimano ecc) e il fastidio da sensibilità alla luce: è fondamentale mantenere puliti gli occhi con dei bastoncini di cotone appositi ed evitare di toccarli con le mani non pulite. Inoltre, è bene che la stanza in cui risiede il malato sia poco illuminata, così da non affaticare troppo la vista.



Per curare i sintomi del raffreddore (naso che cola, tosse ecc): i principali rimedi per tali disturbi sono le inalazioni di vapore e le bibite calde a base di limone o miele.



Per limitare la diffusione dell'infezione: per evitare la trasmissione della malattia (soprattutto tra le persone potenzialmente a rischio complicazioni, come neonati e donne incinte) è buona norma restare isolati a casa (quindi non recarsi a lavoro o a scuola), fino al termine del rash cutaneo. Infatti, nell'arco di tempo in cui l'eruzione cutanea scompare, anche la carica infettiva (ovvero la capacità di contagiare altre persone) si esaurisce.