Cos'è il Morbillo e quali sono i sintomi?

Cos'è il Morbillo? Shutterstock Il morbillo è una malattia infettiva, di origine virale, altamente contagiosa e caratterizzata dalla comparsa di piccole macchie cutanee di color rosso-brunastro (esantema). Il morbillo è una delle più note malattie esantematiche dell'età pediatrica, categoria patologica a cui appartengono anche varicella, rosolia, quinta malattia, sesta malattia, scarlattina ecc. In alcuni casi, questa infezione può causare gravi complicanze, alcune delle quali addirittura fatali. Il morbillo colpisce soltanto l'essere umano ed è diffuso in tutto il mondo, sebbene sia diventato un po' meno comune da quando esiste la vaccinazione. Questo articolo intende analizzare nei dettagli qual è la causa del morbillo, come si trasmette l'infezione, come si presenta e come si cura. Quanto è diffuso il Morbillo? Nell'immaginario comune, il morbillo rappresenta una malattia infettiva tipica dell'infanzia; in effetti, prima dell'avvento del vaccino (anni '60), l'infezione colpiva soprattutto i bambini di età compresa tra i 12 mesi e i 4 anni. Prima dell'avvento del vaccino (anni '60), il morbillo rappresentava una malattia infettiva tipica dell'infanzia, che colpiva soprattutto i bambini di età compresa tra i 12 mesi e i 4 anni. Oggi, la situazione è un po' cambiata: se sprovvisti di vaccino, i bambini piccoli continuano a rimanere i soggetti più suscettibili alla malattia, ma il rischio di infezione è inferiore grazie alla vaccinazione di massa (che ha creato una sorta di barriera attorno alle persone non vaccinate). Nonostante i numeri in calo, il morbillo rimane un'infezione pericolosa, che può risultare fatale per chi non è vaccinato: si stima che, nel 2022, nel mondo, la malattia abbia causato la morte di 136.200 individui, perlopiù di età inferiore ai 5 anni.

La maggior parte dei decessi si verifica nei paesi con un basso reddito pro capite o con infrastrutture sanitarie non all'avanguardia e incapaci di organizzare una vaccinazione su larga scala. Da anni, l'OMS sta inseguendo l'obiettivo di eliminare il morbillo; perché ciò accada, però, occorrono alti livelli di immunità nella popolazione, che per ora si sono raggiunti solo in America. È da segnalare che, nei primi mesi del 2024, in Italia, si è registrato un aumento preoccupante dei casi rispetto all'anno precedente, aumento che sembrerebbe essere dovuto a un minore adesione alla vaccinazione da parte della popolazione. Lo sapevi che... Prima del vaccino (anni '60), si verificano epidemie di morbillo ogni 2-3 anni, le quali causavano annualmente la morte di circa 2,6 milioni di persone nel mondo. Come bisogna comportarsi in caso di Morbillo? Da molti decenni, ormai, in Italia, ogni caso di morbillo va notificato obbligatoriamente alle autorità sanitarie presenti sul territorio.

Inoltre, in seguito all'epidemia scoppiata tra il 2002 e il 2003, è stato istituito il sistema di sorveglianza speciale del morbillo: in base a questo protocollo, il medico deve segnalare ogni caso sospetto all'Asl più vicina, la quale, ricevuta la segnalazione, ha il compito di svolgere tutte le indagini di laboratorio più appropriate e comunicarne gli esiti al Ministero della salute e al Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute (Cnesps).

Chi si può ammalare? Possono ammalarsi di morbillo tutti coloro che non hanno conseguito il vaccino e che non hanno mai contratto l'infezione nel corso della loro vita. Sono a rischio, quindi, sia bambini che adulti non immunizzati. In realtà, è possibile anche una seconda infezione, ma è un'eventualità estremamente rara, in quanto in genere l'immunizzazione sviluppata a seguito del vaccino o della malattia vera e propria è efficace e duratura. Morbillo: dove è più diffuso? Secondo quanto riporta l'OMS, oggi, il morbillo è più diffuso in Africa, Medio Oriente e Asia.

Qual è la causa? A provocare il morbillo è un virus appartenente al genere morbillivirus, il quale fa parte, a sua volta, dell'ordine mononegavirales e della famiglia paramyxoviridae. I morbillivirus sono dotati di capside (un involucro esterno che protegge il virus dalle insidie dell'ambiente esterno) e possiedono, per materiale genetico, un solo filamento di RNA. Specie di morbillivirus Il virus del morbillo umano è soltanto una delle tante specie di morbillivirus; altre specie note e meritevoli di citazione sono: Il virus del cimurro canino;

Il morbillivirus dei cetacei;

Il virus della peste dei piccoli ruminanti;

Il virus del cimurro delle foche;

Il virus della peste bovina.

Come si trasmette? Nella maggior parte dei casi, la trasmissione del morbillo avviene per via diretta, attraverso le goccioline volatili emesse da una persona infetta quando tossisce, starnuta o parla; inalando queste goccioline in cui sono presenti le particelle virali infettanti, infatti, le persone sane vengono a contatto con l'agente infettivo, ammalandosi. Una volta inalato, il morbillo si annida a livello della bocca e dei polmoni, dove si moltiplica fino al raggiungimento di una quota numerica tale da potersi diffondere nel resto dell'organismo. In quale altri modi può trasmettersi il Morbillo? Il morbillo può trasmettersi anche attraverso il contatto con le secrezioni nasali o faringee; si tratta di un'altra via di contagio diretta, esattamente come quella tramite le goccioline volatili. È possibile, inoltre, una trasmissione indiretta, attraverso il contatto con superfici contaminate dalle particelle virali; la persona infetta, infatti, può diffondere il virus nell'ambiente anche solo toccando gli oggetti. Quanto sopravvive nell'ambiente il virus del Morbillo? Parlando del morbillo, l'OMS afferma che le particelle virali sopravvivono nell'ambiente all'incirca 2 ore; questo significa che l'aria e le superfici esposte a una persona infetta rimangono infettanti per tale arco temporale. Quanto contagioso è il Morbillo? Il morbillo è una delle malattie più contagiose al mondo; a tal proposito, la letteratura riporta che 9 persone sane e non vaccinate su 10 che entrano in contatto con un individuo malato si infettano.

Qual è il periodo di incubazione? Per il morbillo, il periodo di incubazione (ovvero il tempo che intercorre da quando c'è stata l'esposizione al virus a quando compaiono i primi sintomi) è di 10-14 giorni.

Quali esami fare per la diagnosi? Di solito, per la diagnosi di morbillo, è sufficiente un esame obiettivo accurato, tramite cui il medico analizza l'intera sintomatologia manifestata dal paziente. Qualora rimanessero dei dubbi, è possibile ricorrere a un esame della saliva, raccolta con un tampone assorbente particolare, e a un esame del sangue.