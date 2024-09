Morbillo settembre 2024: quali sono i sintomi e come si trasmette?

Cos’è il morbillo? Shutterstock Malattia esantematica tipica dei bambini, il morbillo è un'infezione molto contagiosa e temuta, causata da un virus del genere Morbillivirus e caratterizzata da un esantema a piccole macchie rosso-brunastre su tutto il corpo. Avente per ospite naturale l'essere umano e diffuso in tutto il Mondo (in particolare in Africa, in Asia e in Medio Oriente), oggi, il morbillo sta registrando, in Italia e in Europa in generale, un innalzamento anomalo dei casi.

Come si manifesta? Agli esordi, il morbillo si manifesta con sintomi che ricordano quelli di un raffreddore o un'influenza (naso che cola, occhi arrossati, palpebre gonfie, febbre ecc.); questa sintomatologia dura dai 4 ai 7 giorni. Solo dopo qualche giorno, causa anche l'esantema a macchie rosso-brunastre che lo contraddistingue; le macchioline compaiono dapprima sul viso e sul collo, e, nel giro di 3-4 giorni, si diffondono su tutto il corpo, risolvendosi spontaneamente dopo 5-6 giorni.

Qual è l’incubazione? Il morbillo ha un'incubazione di 7-18 giorni (l'incubazione è il tempo che intercorre da quando c'è stata l'esposizione al virus a quando compaiono i primi sintomi); in media, però, i primi sintomi compaiono dopo 10-12 giorni dall'esposizione all'agente virale.

Quali sono le cause? La causa del morbillo è un virus appartenente al genere morbillivirus, il quale fa parte, a sua volta, dell'ordine mononegavirales e della famiglia paramyxoviridae. I morbillivirus sono forniti di capside (un involucro esterno che protegge il virus dalle insidie dell'ambiente esterno) e possiedono, per materiale genetico, un solo filamento di RNA.

È contagioso? Il morbillo è una delle malattie più contagiose al mondo; a tal proposito, la letteratura riporta che 9 persone sane e non vaccinate su 10 che entrano in contatto con un individuo malato si infettano.

Come si trasmette? Nella maggior parte dei casi, la trasmissione del morbillo avviene per via diretta, attraverso le goccioline volatili emesse da una persona infetta quando tossisce, starnuta o parla; inalando queste goccioline in cui sono presenti le particelle virali infettanti, infatti, le persone sane sono esposte all'agente infettivo e si ammalano. Una volta inalato, il morbillo si annida a livello di bocca e polmoni, dove si moltiplica fino al raggiungimento di una quota numerica tale da potersi diffondere nel resto dell'organismo. In quali altri modi si trasmette il morbillo? Il morbillo può trasmettersi anche attraverso il contatto con le secrezioni nasali o faringee; si tratta di un'altra via di contagio diretta, esattamente come quella tramite le goccioline volatili. È possibile, inoltre, una trasmissione indiretta, attraverso il contatto con superfici contaminate dalle particelle virali; la persona infetta, infatti, può diffondere il virus nell'ambiente anche solo toccando gli oggetti. Quanto sopravvive nell'ambiente il virus del morbillo? L'OMS riporta che le particelle virali sopravvivono nell'ambiente all'incirca 2 ore; questo significa che l'aria e le superfici esposte a una persona infetta rimangono infettanti per circa 120 minuti.

Chi si può ammalare? Possono ammalarsi di morbillo tutte le persone che non hanno conseguito la vaccinazione o che non hanno mai contratto l'infezione nel corso della vita.

In sostanza, quindi, il morbillo può contagiare bambini e adulti, a patto che non siano ancora immunizzati. In verità, è possibile una seconda infezione, ma si tratta di un'eventualità estremamente rara, in quanto in genere l'immunizzazione sviluppata a seguito del vaccino o della malattia vera e propria è efficace e duratura. Un tempo, prima dell'avvento della vaccinazione, il morbillo colpiva le persone in età molto giovane (attorno ai 5 anni) e ciò ha creato e consolidato il mito che fosse un'infezione infantile; in realtà, però, il morbillo può interessare chiunque, bambini e adulti. Per approfondire: Morbillo negli adulti: è pericoloso? Cura e prevenzione

Perché i casi sono in aumento nel 2024? Il 2024 si sta segnalando per un aumento dei casi annuali di morbillo, tendenza che è iniziata già nel 2023.

Secondo quanto riportano gli esperti, il motivo di ciò è da ricercarsi in un calo delle adesioni alla campagna vaccinale; del resto, secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, il 90% dei casi che si registrando mensilmente riguarda persone non vaccinate.

Come si fa la diagnosi? Per la diagnosi di morbillo, tante volte può bastare il semplice esame obiettivo, cioè la valutazione medica dei sintomi manifestati dal paziente. Tuttavia, poiché il morbillo è un'infezione che va denunciata alle autorità sanitarie del territorio, il medico di riferimento ha il dovere di svolgere tutti gli accertamenti del caso, attraverso un esame della saliva e un esame del sangue.