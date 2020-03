Morbillo negli Adulti: è Pericoloso? Cura e Prevenzione

Il morbillo è un'infezione che si risolve in modo benevolo per un 70% dei pazienti; nel restante 30%, invece, è associato a una o più complicazioni, alcune delle quali anche molto gravi dal punto di vista clinico.

Il morbillo è trasmesso principalmente per contatto diretto, tramite la saliva e le goccioline volatili emesse con i colpi di tosse , gli starnuti o quando si parla; tuttavia, è possibile anche una sua trasmissione per contatto indiretto, cioè toccando oggetti contaminati dall'agente infettivo.

Prima dell'avvento delle vaccinazioni di massa, il morbillo rappresentava, assieme a parotite , rosolia e varicella , un'infezione tipica dell' età infantile ; in particolare, colpiva in prevalenza i soggetti di età inferiore ai 5 anni.

Per morbillo negli adulti s'intende la comparsa del morbillo in soggetti di età pari o superiore ai 20 anni .

Il morbillo negli adulti è una circostanza rara, ma comunque non meno interessante dal punto di vista clinico rispetto al morbillo nei bambini. Come si vedrà in questo articolo, infatti, negli adulti il morbillo può rivelarsi un'infezione insidiosa, responsabile di gravi complicanze, esattamente come nei pazienti più piccoli (bambini sotto i 5 anni di vita).

Cause

La causa del morbillo negli adulti è la stessa del morbillo nei bambini, ossia un virus a RNA a singolo filamento appartenente al genere Morbillivirus e alla famiglia dei Paramyxovirus.

Quali Adulti possono ammalarsi di Morbillo?

Possono ammalarsi di morbillo gli adulti che non sono vaccinati e che non hanno mai contratto il morbillo in gioventù; in questa singolare circostanza, infatti, l'essere umano è completamente sprovvisto di un'immunizzazione contro il virus del morbillo, allo stesso modo di un bambino ai primi anni di vita.

A ciò è doveroso aggiungere che, per un adulto non immunizzato contro il morbillo, il rischio di contrarre quest'ultimo è maggiore se soffre di una qualche condizione che deprime le difese immunitarie, come il diabete mellito, l'AIDS, le malattie autoimmuni, l'assunzione di chemioterapici o cortisonici ecc.

Occorre tuttavia precisare anche che, nei Paesi sviluppati come l'Italia, in cui il vaccino anti morbillo è di routine ormai da alcuni decenni, per un adulto non immunizzato le possibilità di contrarre il morbillo sono alquanto remote, in quanto le persone vaccinate creano una sorta di barriera attorno a lui (se il virus non può contagiare nessuno, non riesce a diffondersi).

Com’è possibile che un Adulto sia suscettibile al Morbillo?

Quando ancora non esisteva il vaccino anti morbillo, le persone si ammalavano di quest'ultimo in gioventù; si stima che tutti gli adulti nati prima dell'esistenza della vaccinazione (anni '60 del XX secolo) presentino un'immunizzazione naturale contro il morbillo (dove per naturale s'intende quella conseguente all'esposizione al virus responsabile).

L'avvento della vaccinazione di massa ha cambiato totalmente le cose: in una popolazione composta per lo più da vaccinati, il bambino che non consegue il vaccino corre pochi rischi di ammalarsi, risultando così, in età adulta, sprovvisto di ogni tipo di immunizzazione.

Alla luce di ciò, è per via della vaccinazione di massa che esistono, oggi, alcuni adulti suscettibili al morbillo e che sono a rischio di ammalarsene, se esposti al virus responsabile.

Contagio e Trasmissione del Morbillo

Come il morbillo nei bambini, anche il morbillo negli adulti si trasmette, principalmente, tramite il contatto con la saliva di una persona affetta o l'inalazione delle goccioline emesse da quest'ultima, quando starnutisce, tossisce o parla (contatto diretto); tuttavia, la sua trasmissione può avvenire anche tramite il contatto con oggetti contaminati dall'agente virale (contatto indiretto).

Per quanto tempo un malato è contagioso?

Un individuo colpito da morbillo, adulto o bambino che sia, è contagioso (cioè può diffondere l'infezione) da quando compaiono i primi sintomi fino a 5 giorni dopo l'eruzione cutanea caratteristica.