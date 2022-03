Proprio per questo uno dei consigli più gettonati per provare ad arginare almeno in parte i problemi generati dall'uso prolungato di device è quello di usare lo schermo in modalità oscura . Tale accortezza annienterebbe proprio questo tipo di luce anche se non è ancora chiarissimo se possa davvero rivelarsi una strategia utile per ridurre l'affaticamento degli occhi e rendere più confortevole l'utilizzo dei dispositivi.

A causa soprattutto, ma non solo, della luce blu che emanano, passare molto tempo davanti agli schermi luminosi di pc e tablet può essere dannoso per la vista e farlo prima di andare a dormire potrebbe anche pregiudicare la buona qualità del sonno .

Inoltre, anche l'uso di dispositivi in una stanza buia può essere particolarmente irritante e traumatizzante per gli occhi, che devono abituarsi a vedere grandi quantità di luce intensa proveniente da un'unica fonte.

Secondo molte tesi però non sarebbe direttamente la luce blu proveniente dallo schermo la colpevole di questi eventi negativi, piuttosto il modo in cui si utilizzano i dispositivi elettronici.

Inoltre, anche se non ci sono prove del fatto che l'esposizione alla luce blu danneggi gli occhi o aumenti il rischio di problemi alla vista a lungo termine come la degenerazione maculare legata all'età, è indubbio che passare troppo tempo davanti a dispositivi elettronici che la emettono possa affaticare gli occhi .

A cosa serve la modalità oscura

Attivare la modalità oscura è stato spesso citato come un modo per ridurre l'esposizione alla luce blu durante l'utilizzo di dispositivi elettronici e di conseguenza promuovere potenzialmente un sonno migliore e ridurre al minimo l'affaticamento degli occhi. Molti smartphone hanno proprio ribattezzato questa funzione caratterizzata da colori più caldi modalità notte.

Fino ad ora la scienza non si è ancora espressa ufficialmente in merito e non ci sono evidenze scientifiche nemmeno sul fatto che gli occhiali che bloccano la luce blu, essenzialmente una versione indossabile della modalità oscura, possano prevenire l'affaticamento della vista digitale.

Nonostante risposte ufficiali ancora tardino ad arrivare, non significa però che abbassare la luminosità dei dispositivi non sia utile. Lo è ma il vantaggio sembra derivare in gran parte dalla riduzione dell'esposizione alla luce nel suo insieme piuttosto che di quella blu in modo specifico, anche perché qualsiasi luce ha un effetto negativo sul ritmo circadiano.

Per promuovere un sano ciclo sonno-veglia gli esperti consigliano quindi di mantenere lo schermo scuro la sera, di evitare in generale di esporsi a luci intense e di non utilizzare i device per almeno 30-60 minuti prima di coricarsi.