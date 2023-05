Che cos'è la Mirtazapina e caratteristiche generali La mirtazapina è un farmaco appartenente alla classe degli antidepressivi serotoninergici e noradrenergici specifici (NaSSA). Si differenzia dai TCA, degli SSRI e dagli NSRI (rispettivamente, antidepressivi triciclici, inibitori selettivi del reuptake di serotonina e inibitori del reuptake di noradrenalina e serotonina) in quanto non agisce direttamente sui recettori deputati alla ricaptazione di noradrenalina e serotonina, ma agisce in maniera indiretta. La mirtazapina è disponibile in diversi medicinali per uso orale per la dispensazione dei quali è necessario presentare apposita ricetta medica. Esempi di medicinali contenenti Mirtazapina Mirtazapina Almus®

Mirtazapina Alter®

Mirtazapina Aurobindo®

Mirtazapina Doc®

Mirtazapina g®

Mirtazapina Mylan®

Mirtazapina Sandoz®

Mirtazapina Teva®

Mirtazapina Zentiva®

Remeron® Shutterstock Mirtazapina - Struttura chimica

A cosa serve la Mirtazapina? Indicazioni terapeutiche della Mirtazapina: quando si usa? L'utilizzo della mirtazapina è indicato per il trattamento di disturbi depressivi nei pazienti adulti. Lo sapevi che… La mirtazapina è utilizzata anche in ambito veterinario. I medicinali veterinari che la contengono vengono utilizzati per aumentare il peso corporeo in gatti con scarso appetito e calo ponderare derivanti da condizioni mediche croniche. Naturalmente, nel corso di questo articolo, ci si occuperà solo della mirtazapina per uso umano .

Sovradosaggio da Mirtazapina In caso di sovradosaggio da mirtazapina è necessario contattare subito il medico o recarsi nel più vicino centro ospedaliero. Fra i sintomi che possono insorgere in seguito all'assunzione di una dose eccessiva di farmaco, ricordiamo: sonnolenza, disorientamento e alterazioni del ritmo cardiaco.

Mirtazapina meccanismo d'azione Come agisce la Mirtazapina e come espleta la sua azione terapeutica? L'azione antidepressiva della mirtazapina è dovuta all'inibizione dei recettori presinaptici α₂ posti sulla terminazione nervosa presinaptica. Grazie a quest'azione, il principio attivo riesce ad indurre un aumento della trasmissione noradrenergica e serotoninergica a livello centrale. Difatti, i recettori α₂ sono capaci di mediare il rilascio di noradrenalina e serotonina attraverso un meccanismo definito "a feedback negativo"; quando attivati, essi inibiscono il rilascio di noradrenalina e serotonina. La mirtazapina, bloccandoli, aumenta il rilascio di questi neurotrasmettitori. L'aumento della trasmissione serotoninergica è mediata dai recettori per la serotonina 5-HT₁, in quanto la mirtazapina è in grado di bloccare i recettori 5-HT₂ e 5-HT₃. Le proprietà sedative della mirtazapina, invece, sono riconducibili alla sua attività antagonista nei confronti dei recettori H₁ dell'istamina.

Dose e modo d'uso Come si somministra la Mirtazapina? La mirtazapina è disponibile per la somministrazione orale sotto forma di compresse da deglutire intere con un po' d'acqua, oppure sotto forma di compresse orodispersibili. È preferibile assumere le compresse ogni giorno alla stessa ora, preferibilmente la sera, prima di coricarsi. Tuttavia, in alcuni casi il medico potrebbe suggerire di dividere la dose, una volta al mattino e una volta la sera prima di coricarsi. La posologia deve essere stabilita dal medico su base individuale per ogni paziente. Potrebbero essere necessari aggiustamenti del dosaggio in pazienti anziani e in pazienti affetti da patologie epatiche e/o renali. Si raccomanda pertanto, di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni fornite dal medico, sia per quel che riguarda dose e frequenza di somministrazione che per quel che riguarda corretto modo d'uso e durata del trattamento. Il trattamento non va interrotto bruscamente, poiché se così fosse, potrebbero manifestarsi sintomi da sospensione. Per qualsiasi dubbio, rivolgersi al medico che ha prescritto il farmaco.

Uso in gravidanza e allattamento La Mirtazapina può essere usata durante la gestazione e nelle madri che allattano al seno? Prima di assumere mirtazapina, le donne in gravidanza - sia accertata che presunta - e le madri che stanno allattando al seno devono necessariamente informare il medico della loro condizione. Se il farmaco fosse stato assunto fino a poco prima del parto, il neonato deve essere attentamente monitorato per individuare l'eventuale insorgenza di effetti indesiderati. Difatti, quando farmaci simili alla mirtazapina (come gli SSRI) vengono utilizzati in gravidanza, essi possono aumentare il rischio d'insorgenza d'ipertensione polmonare persistente del neonato (PPHN) che si manifesta con un aumento della frequenza respiratoria e colorito bluastro della pelle. Tali sintomi, solitamente, insorgono durante le prime 24 ore dopo la nascita. Le donne che rimangono gravide durante il trattamento con mirtazapina devono immediatamente comunicarlo al medico.