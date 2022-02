Terapie e rimedi naturali

Al momento non esiste una cura, né una terapia farmacologica per la miodesopsia, che elimini completamente il disturbo.

L'unica possibile, in alcuni casi, potrebbe consistere nella vitreolisi con yag laser. Se i corpi mobili non sono troppo vicino ad altre strutture oculari il laser può vaporizzarli o romperli in corpi più piccoli, o semplicemente spostarli dall'area visiva centrale. Il trattamento non è molto invasivo, dura circa 20-30 minuti e non provoca dolore ma si tratta di una procedura non del tutto priva di possibili complicanze come cataratta, aumento della pressione oculare, rottura o distacco della retina, quindi spesso è sconsigliata.

Se si predilige un trattamento meno invasivo, per ovviare al problema si può ricorrere ad alcuni rimedi naturali, come ad esempio mantenere sempre l'organismo ben idratato, bevendo molta acqua e seguendo un'alimentazione ricca di frutta e verdura per integrare l'eventuale carenza di sali minerali. Inoltre, possono essere utili integratori alimentari ricchi di vitamine e sali minerali, che spesso vengono prescritti dall'oculista.

Anche indossare occhiali con lenti scure quando si sta all'aperto può aiutare perché in questo modo si filtrano i raggi solari e mitiga l'effetto delle ombre proiettate sulla retina dai corpi mobili.