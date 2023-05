Miglior Tappetino per Agopressione: i 10 modelli più efficaci

Il tappetino per agopressione viene spesso utilizzato come rimedio naturale per alleviare il dolore e la tensione muscolare , migliorare la qualità del sonno , ridurre lo stress e l' ansia e favorire il rilassamento e il benessere generale. Tuttavia, è importante consultare un medico o un terapeuta qualificato prima di utilizzare un tappetino per agopressione, soprattutto se si soffre di problemi di salute preesistenti.

La superficie del tappetino è coperta da centinaia di piccole punte , di solito realizzate in plastica o in metallo non corrosivo . Quando ci si sdraia o ci si siede sul tappetino, le punte esercitano una pressione su singole zone del corpo, stimolando il flusso sanguigno e migliorando la circolazione .

Questo tipo di tappetino è anche noto come tappetino per agopuntura o tappetino a rilascio di tensione.

Il tappetino per agopressione è uno strumento terapeutico costituito da un sottile materassino dotato di piccoli aghi o punte , che viene utilizzato per stimolare il sistema nervoso attraverso la pressione di singoli punti del corpo.

Va ribadito nuovamente il fatto che il tappetino per agopressione non dovrebbe essere utilizzato come sostituto di un trattamento medico professionale, ma piuttosto come un complemento a una terapia o a uno stile di vita sano.

Più "tecnico" il terzo parametro, relativo alla densità di aghi - o delle punte - del tappetino. Maggiore è la densità, più rilevante sarà la pressione esercitata. Non meno importante è scegliere un tappetino che sia comodo da utilizzare, morbido al tatto e non irritante per la pelle , oltre che facile da pulire .

Tappetino per Agopressione: la top 5 dei migliori modelli

Online sono disponibili per l'acquisto moltissimi modelli di tappetino per agopressione, diversi per materiali, qualità, dimensioni, prezzo, accessori e caratteristiche. Di seguito, una selezione dei cinque modelli meglio recensiti e più acquistati sul portale e-commerce di Amazon:

Tappetino High Pulse

Il set di agopressione di High Pulse è tra i più desiderati tra quelli disponibili su Amazon, per la sua capacità di stimolare la circolazione del sangue. L'uso del sistema "Vital Mat" migliora efficacemente il benessere - crea una sensazione calda e rilassante di relax - ed è ideale per alleviare lo stress, i disturbi del sonno o i crampi mestruali. Sdraiato, seduto o in piedi, il tappetino chiodato può essere adattato individualmente alle proprie esigenze e alleviare la tensione nella zona del collo, delle spalle e della schiena. Il set di digitopressione consiste di un tappetino, un cuscino, cinque anelli di massaggio, una guida agli esercizi e una borsa per il trasporto. I rivestimenti del tappetino e del cuscino sono in cotone al 100% e possono essere lavati in lavatrice senza problemi: basta rimuovere il nucleo di schiuma dalla copertura.

Tappetino Yantra

Il tappetino ergonomico Yantra di Ergotopia stimola la circolazione sanguigna, scioglie i crampi e contribuisce in modo mirato a distendere i muscoli. Il funzionamento è semplice: il tappetino stimola la circolazione sanguigna, i punti di agopressione e le zone riflesse - ad esempio dei piedi, della schiena o della nuca. I numerosi aghi sottili presenti sul tappetino possono avere anche un effetto antispasmodico, rilassante e di miglioramento della circolazione. Questo tappetino è stato espressamente concepito in versione "compatta" per essere facilmente trasportato nella pratica borsa inclusa. Il colore di questo modello è stato scelto secondo criteri psicologici: il blu ha infatti un effetto armonizzante, rilassante, distensivo e in grado di stimolare il sonno.

Tappetino Fitem

Online è molto apprezzato anche questo modello di Fitem, caratterizzato dall'utilizzo di materiali eco-friendly: l'interno è in eco-schiuma, la fodera esterna in cotone. In totale, possiede 7.992 punte in plastica ABS (6.210 gommini per il tappeto e 1.782 per il cuscino). Le punte sono fissate senza colla, tramite "termosetting", procedimento che utilizza il calore per far aderire i materiali. Queste le dimensioni: tappeto 68x42x2,5 cm, cuscino 37x16x11 cm. Il design è ottimizzato: le punte sono raggruppate per base o "bottoni" di 27 punte ciascuno (230 bottoni sul tappeto e 66 sul cuscino); questo numero di 27 punte e il numero di "bottoni" sono stati scelti in modo da avere la migliore distribuzione del peso del corpo sulle punte senza dolore e senza diminuire l'efficacia della pressione.

Tappetino Mysa

Il tappetino Mysa è prodotto in Svezia ed è uno dei più venduti al mondo. E' inoltre l'unico registrato come dispositivo medico, e stimola la circolazione sanguigna e l'ossigenazione cellulare. Dal punto di vista tecnico, abbina i suoi celebri fiori a 33 punte alla speciale imbottitura in fibra 100% vegetale e traspirante, per consentire la perfetta e più equa distribuzione della agopressione sulla parte da trattare, ed il massimo rispetto per la natura. Non contiene gommapiuma ed è prodotto con cotone "Mysa Organic Green". Il modello è accessoriato con una sacca in tela "MySack", completamente impermeabile, con un audio Cd di meditazione guidata e con le istruzioni per l'uso.

Tappetino Wellax

Il set di agopressione Wellax non lascia nulla al caso, e arriva a domicilio completo del cuscino chiodato abbinato. Il tappetino stimola i muscoli, favorisce la circolazione e può quindi alleviare la tensione in modo efficace, combattendo fastidiosi dolori alla schiena e al collo. Il modello è dotato di una pratica borsa per il trasporto ed è riempito di fibra di cocco naturale. Tra coloro che lo hanno acquistato, è frequente l'apprezzamento per la sua efficacia e per gli inserti speciali a chiusura in velcro tra il cuscino e il tappetino. Chi l'ha provato ne consiglia l'utilizzo per sessioni di almeno venti minuti per renderne evidenti i benefici.