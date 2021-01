Mielopatia Cervicale

Strutturalmente molto complesso, questo vitale organo nervoso presenta svariati gruppi di neuroni (organizzati in sostanza bianca e sostanza grigia ) e 31 coppie di nervi (i cosiddetti nervi spinali ), e ricopre l'importante compito di smistare i segnali in entrata e in uscita tra le diverse aree cerebrali ( lobi del cervello , cervelletto ecc.)e il resto dell'organismo.

Quando è severa, la mielopatia vascolare cervicale può pregiudicare l'apporto di sangue al midollo spinale cervicale in maniera così marcata, da causare la morte per necrosi dell'organo nervoso (esempio di infarto del midollo spinale).

Tra le condizioni mediche che possono provocare una mielopatia vascolare cervicale, rientrano: l' aterosclerosi (per colpa dei suoi fenomeni occlusivi), l' angiopatia indotta dal diabete , l' ematomielia (è l' emorragia interna al midollo spinale), la dissezione aortica , la poliarterite nodosa (consiste in un'infiammazione dei vasi arteriosi con effetti lesivi), il già citato lupus eritematoso sistemico , la neurosifilide e i fenomeni ischemici midollari (es: TIA midollare).

Tra le cause più frequenti di traumi siffatti alla colonna vertebrale, figurano: gli incidenti motociclistici e automobilistici , le cadute accidentali sulla schiena (es: le cadute da cavallo), gli atti di violenza fisica e non solo (es: ferite da arma da fuoco) e gli infortuni al collo conseguenti alla pratica di sport da contatto come, per esempio, il rugby o il football americano.

In medicina, il termine " ernia del disco cervicale " indica la fuoriuscita del nucleo polposo di uno dei dischi intervertebrali cervicali in direzione delle strutture nervose adiacenti (es: tratto di midollo spinale limitrofo) o in direzione dei corpi vertebrali più vicini.

I tumori spinali cervicali (e i tumori spinali in generale) causano stenosi spinale, perché, con la loro massa (che è in continuo aumento per effetto dell'iperproliferazione tipica dei processi neoplastici), sottraggono al midollo spinale lo spazio a lui preposto.

In questo capitolo dedicato alle cause della mielopatia cervicale, il lettore potrà approfondire i fattori causali della stenosi spinale cervicale, della mielite con sede cervicale, delle lesioni spinali cervicali e delle mielopatie vascolari cervicali, appurando, alla conclusione di tutto, che il quadro delle sofferenze del midollo spinale cervicale è molto più complesso di quanto non sembri.

Le mielopatie cervicali più gravi sono quelle in cui il midollo spinale sviluppa una lesione a carico delle sue cellule nervose. Le lesioni a carico delle cellule nervose del midollo spinale (così come le lesioni a carico delle cellule nervose dell'encefalo) sono alterazioni irreversibili , non curabili in alcun modo.

In mancanza di una terapia adeguata o se molto severe, le mielopatie cervicali sono malattie che possono dar vita a complicanze; nello specifico, tra queste complicanze, meritano una segnalazione: la cronicizzazione delle sensazioni dolorose, la sempre più frequente ricorrenza degli spasmi muscolari , la paralisi totale gli arti superiori e inferiori, la perdita totale del controllo delle funzioni urinaria e fecale , l'insorgenza di disfunzione sessuali ( disfunzione erettile , per l'uomo, e anorgasma, per la donna), la depressione risultante dal dover convivere con le precedenti complicazioni e, infine, l'insorgenza di problemi cardiocircolatori gravi e potenzialmente mortali.

Oltre a fornire numerose dati in merito alla condizione presente, un iter diagnostico così minuzioso permette, nei casi incerti, di escludere passo per passo le patologie dai sintomi simili, ma non associate a una sofferenza del midollo spinale ( diagnosi differenziale ).

Per diagnosticare una mielopatia cervicale e individuare le sue cause scatenanti, i medici si affidano generalmente alle informazione fornite da: il racconto dei sintomi da parte del paziente, l' anamnesi , l' esame obiettivo , un'accurata visita neurologica , esami radiologici come la mielografia , la risonanza magnetica nucleare alla colonna vertebrale e la TAC alla colonna vertebrale, le analisi del sangue e la puntura lombare .

Terapia

Mielopatia Cervicale: Come si Cura?

La cura di una mielopatia cervicale varia in funzione della causa scatenante e in relazione alla gravità della sintomatologia.

Purtroppo, nelle situazioni in cui una mielopatia cervicale è associata a lesioni del midollo spinale, anche il trattamento più scrupoloso ha effetti limitati, in quanto, come affermato in precedenza, sono lesioni dagli conseguenze irreversibili.

Esempi di Terapia per la Mielopatia Cervicale

Stenosi Spinale dovuta a Spondilosi Cervicale

Se la mielopatia cervicale è una stenosi spinale dovuta alla spondilosi cervicale, la cura consisterà, per i casi meno gravi, in un trattamento conservativo (antinfiammatori, fisioterapia, correzioni di eventuali errori posturali e adozione di uno stile di vita sano) e, per i casi più severi, in un trattamento chirurgico mirato ad alleviare la compressione a carico del midollo spinale (chirurgia decompressiva spinale).

Stenosi Cervicale dovuta a Tumore Spinale

Se la mielopatia cervicale è una stenosi spinale cervicale conseguente a un tumore del colonna vertebrale (tumore spinale), la terapia consisterà in un intervento chirurgico mirato alla rimozione della massa tumorale.

Mielite Autoimmune

Se la mielopatia cervicale è una mielite di stampo autoimmune, il trattamento comprenderà la somministrazione di corticosteroidi e immunosoppressori, in modo da alleviare l'infiammazione presente e mitigare la risposta impropria del sistema immunitario (che è il fattore causale della suddetta infiammazione).

Lesione Spinale Cervicale a origine Traumatica

Se la mielopatia cervicale è una lesione spinale cervicale a origine traumatica, la terapia prevederà l'immobilizzazione, la somministrazione per via endovenosa di un corticosteroide ad elevata azione antinfiammatoria, il cui nome è metilprednisolone, e un'operazione chirurgica alla colonna vertebrale mirata a eliminare eventuali anomalie verificatesi a seguito del trauma (es: in presenza di una frattura vertebrale, l'intervento chirurgico serve a rimuovere eventuali frammenti ossei della vertebra fratturata).