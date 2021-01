Cause Le cause che provocano il mieloma multiplo sono in parte sconosciute. Dalle statistiche mediche si è scoperto che l'incidenza aumenta in soggetti esposti a radiazioni ionizzanti o a particolari sostanze chimiche (derivati del petrolio ed altri idrocarburi, solventi, pesticidi, asbesto ecc.). Anche fattori genetici familiari, ripetute stimolazioni antigeniche ed agenti virali possono partecipare all'eziologia del mieloma multiplo.

Diagnosi Il medico può rilevare i segni di mieloma multiplo attraverso le analisi del sangue e delle urine, effettuate nel corso di un esame fisico di routine. Se il paziente è asintomatico, questi test di laboratorio possono essere ripetuti regolarmente, in modo da monitorare l'evoluzione della malattia e determinare il momento migliore per iniziare il trattamento. Il coinvolgimento degli organi è un importante criterio diagnostico per il mieloma multiplo. Esami di laboratorio In molti casi, l'esame emocromocitometrico stabilisce la presenza di anemia (Hb <10g/dl). Lo striscio di sangue periferico permette di riscontrare globuli rossi impilati (emazie a rouleaux), conseguenza dell'aumentata viscosità plasmatica. Spesso, coesistono neutropenia e piastrinopenia, che si aggravano nelle fasi terminali della malattia. L'elettroforesi delle proteine sieriche è in grado di dimostrare la presenza di paraproteine prodotte dal clone tumorale: il sospetto di mieloma è fondato se la banda (picco) è rilevante nel profilo elettroforetico, con componente M >30 g/L. Un altro reperto comune è costituito dalla proteinuria di Bence Jones, caratterizzata dalla presenza nelle urine di paraproteine costituite da catene leggere di tipo monoclonale. Le misurazioni quantitative della componente M sono necessarie per stabilire una diagnosi di mieloma multiplo e monitorare la malattia. Gli esami ematochimici stabiliscono un aumento del tasso di sedimentazione eritrocitaria (VES) e determinano alterazioni dei livelli di calcio (elevati nelle persone con mieloma multiplo avanzato), albumina (bassi livelli correlano con mieloma avanzato), acido urico (uricemia) e creatinina (aumenta a causa della ridotta funzionalità renale). Il medico può anche effettuare altre analisi per verificare la presenza di beta-2-microglobulina, un'altra proteina prodotta dalle plasmacellule mielomatose. Questa può essere un indicatore utile nella stadiazione di un paziente: livelli elevati indicano una malattia più avanzata ed una prognosi peggiore. Tecniche di imaging L'indagine radiologica evidenzia il coinvolgimento dello scheletro. La risonanza magnetica è più sensibile della radiografia standard nella rilevazione di lesioni litiche ed è in grado di definire in modo precoce la presenza di riarrangiamenti ossei. Esame del midollo osseo L'esame del midollo osseo mette in evidenza numerose plasmacellule: un requisito diagnostico per la definizione di mieloma multiplo prevede che la quantità di cloni tumorali sia superiore al 10%. Una porzione del campione viene testata anche per valutare la presenza di caratteristiche alterazioni del cariotipo, mediante citogenetica convenzionale o l'uso di tecniche di ibridazione in situ fluorescente (FISH). Le anomalie cromosomiche più frequentemente riscontrate nel mieloma multiplo interessano i cromosomi 1, 3, 5, 11, 13 e 14. In particolare, la monosomia del cromosoma 13 correla con una sopravvivenza ridotta, associata ad un elevato ritmo di proliferazione e resistenza ai farmaci.

Stadiazione e prognosi Le indagini diagnostiche possono confermare il quadro clinico di mieloma multiplo. Inoltre, i risultati di queste prove permettono al medico di classificare la malattia in stadio 1, 2 o 3. Le persone con mieloma in stadio 3 presentano uno o più segni di malattia avanzata, tra cui un maggior numero di cloni tumorali e insufficienza renale. Inoltre, l'esito della biopsia del midollo osseo, permette al medico di determinare il profilo di rischio complessivo del paziente e sviluppare il miglior piano terapeutico.

Stadiazione del mieloma multiplo (secondo Durie-Salmon) Stadio clinico Parametri Massa tumorale (n° di cellule) Stadio 1 Tutti i seguenti: Hb > 10 g/dl

Calcemia normale

Struttura ossea normale, osteoporosi o lesione litica solitaria

Bassa produzione di componente M: IgG < 5 g/dl IgA < 3 g/dl Proteinuria di Bence Jones < 4 g/24h

< 0,5x1012/m2 Stadio 2 Nessuno dei criteri dello stadio I e III 0,5-1,2x1012/m2 Stadio 3 Uno o più dei seguenti: Hb <8,5 g/dl

Elevato livello di calcio nel sangue >12mg/dl

Tre o più lesioni litiche o frattura patologica

Elevata produzione di componente M: IgG > 7 g/dl IgA > 5 g/dl Proteinuria BJ> 12 g/24h

>1,2x1012/m2

Gli stadi 1, 2 e 3 del sistema di stadiazione Durie-Salmon possono essere ulteriormente suddivisi in A o B, a seconda della creatinina sierica: A: creatininemia <2 mg/dl (<177 mmol/L)

B: creatinina sierica >2 mg/dl (>177 micromol/L) Recentemente è stato proposto un altro sistema di stadiazione chiamato Sistema internazionale di stadiazione del mieloma multiplo. Indice prognostico internazionale per il mieloma (pubblicato dall'International Staging System - 2005) Stadio Criteri Sopravvivenza media (mesi) I β2-microglobulina (β2M) <3,5 mg/L

Albumina ≥ 3,5 g / dl 62 II h42-microglobulina <3,5 mg/L e albumina <3,5 g/dl

oppure

β2-microglobulina 3,5-5,5 mg/L indipendentemente dall'albumina sierica 44 III β2-microglobulina ≥ 5,5 mg / L 29