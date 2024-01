Mieloma Multiplo: Cos'è? Cause, Sintomi, Terapia e Sopravvivenza

Le cause che provocano il mieloma multiplo sono in parte sconosciute. Dalle statistiche mediche si è scoperto che l'incidenza aumenta in soggetti esposti a radiazioni ionizzanti o a particolari sostanze chimiche (derivati del petrolio ed altri idrocarburi, solventi, pesticidi, asbesto ecc.). Anche fattori genetici familiari, ripetute stimolazioni antigeniche ed agenti virali possono partecipare all' eziologia del mieloma multiplo.

L'esame del midollo osseo mette in evidenza numerose plasmacellule: un requisito diagnostico per la definizione di mieloma multiplo prevede che la quantità di cloni tumorali sia superiore al 10%. Una porzione del campione viene testata anche per valutare la presenza di caratteristiche alterazioni del cariotipo , mediante citogenetica convenzionale o l'uso di tecniche di ibridazione in situ fluorescente (FISH). Le anomalie cromosomiche più frequentemente riscontrate nel mieloma multiplo interessano i cromosomi 1, 3, 5, 11, 13 e 14. In particolare, la monosomia del cromosoma 13 correla con una sopravvivenza ridotta, associata ad un elevato ritmo di proliferazione e resistenza ai farmaci .

Trattamento

Mieloma Multiplo: come viene trattato?

Il trattamento del mieloma multiplo è focalizzato su terapie che riducono la popolazione clonale. Se la malattia è del tutto asintomatica, la gestione è limitata all'osservazione clinica. In presenza di sintomi, il trattamento può aiutare ad alleviare il dolore, controllare le complicazioni, stabilizzare la condizione e rallentare la progressione del tumore.

Terapia di prima linea

Negli ultimi anni, il trattamento chemioterapico ad alte dosi, con trapianto di cellule staminali ematopoietiche autologhe (autotrapianto) è diventato l'opzione terapeutica più indicata per i pazienti di età inferiore ai 65 anni. Prima dell'autotrapianto, viene somministrato un ciclo iniziale di chemioterapici di induzione, in grado di ridurre la massa neoplastica. I regimi più comunemente utilizzati prevedono la somministrazione di talidomide (+ desametasone), bortezomib e lenalidomide (+ desametasone). Il trattamento con alte dosi di chemioterapia e supporto di cellule staminali (autotrapianto) non è curativo, ma può prolungare la sopravvivenza globale e determinare la remissione completa. Il trapianto allogenico di cellule staminali, cioè da una persona sana al paziente affetto, rappresenta una potenziale cura, ma è disponibile solo per una piccola percentuale di casi clinici. I pazienti con più di 65 anni di età e con significativa malattia concomitante, spesso, non possono tollerare il trapianto di cellule staminali. Per queste persone, spesso, il trattamento standard comporta la chemioterapia con melphalan (per 4-7 giorni) associato a prednisone (5-10 giorni), in cicli ripetuti ogni 6 settimane, seguiti da un periodo di riposo. In alcuni pazienti, può essere utile l'associazione di questo protocollo con nuovi regimi terapeutici, che comprendono, ad esempio, la somministrazione di bortezomib. Questo farmaco è un inibitore del proteasoma (un complesso multiproteico presente in tutte le cellule), che consente di ottenere risposte cliniche complete in pazienti con malattia refrattaria o in rapida progressione. Il meccanismo d'azione del bortezomib si basa sull'induzione dell'apoptosi nelle cellule tumorali, bloccando l'azione dei proteosomi. Una risposta clinica significativa è riscontrabile in circa il 50% dei casi.

Terapia di supporto

In aggiunta al trattamento diretto del mieloma multiplo, i bifosfonati (es. pamidronato o acido zoledronico) vengono regolarmente somministrati per controllare le lesioni litiche e prevenire le fratture ossee. Le trasfusioni a base di emazie e l'eritropoietina sono utili nella correzione dei sintomi associati all'anemia, mentre la somministrazione di concentrati piastrinici può prevenire emorragie determinate dalla trombocitopenia. Gli steroidi e i bifosfonati assumono importanza anche nel trattamento delle crisi ipercalcemiche, mentre gli antibiotici sono di supporto nella gestione delle infezioni.

