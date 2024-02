Mieloma Multiplo: perché causa Neuropatia Periferica?

Scopo di questo articolo è analizzare in che modo il mieloma multiplo causa neuropatia periferica. Per farlo, però, occorre prima ripassare cos'è il mieloma.

Cause di Neuropatia Periferica nel Mieloma Multiplo

Nel mieloma multiplo, la neuropatia periferica può essere una complicanza del tumore oppure una conseguenza dei trattamenti antitumorali.

Farmaci e terapie antitumorali

Nei pazienti con mieloma multiplo, le terapie antitumorali costituiscono la causa più frequente di neuropatia periferica.

In particolare, si segnalano due farmaci: il bortezomib e la vincristina; specialmente quando assunti in alte dosi, questi due medicinali possono provocare un danno ai nervi, tale da innesca una neuropatia periferica.

Ruolo della paraproteina

Come descritto in precedenza, le cellule tumorali del mieloma producono un'immunoglobulina difettosa, nota come paraproteina o componente M.

Oltre a non essere funzionali, le paraproteine del mieloma multiplo possono anche recare danno a organi e tessuti, nervi compresi; nello specifico, questo avviene quando si verifica un loro accumulo nei tessuti bersagli.

Un accumulo di paraproteine nelle cellule nervose che formano i nervi danneggia quest'ultimi, favorendo l'insorgenza della neuropatia periferica.

L'accumulo di paraproteine, inoltre, può verificarsi anche a livello sanguigno, causando un fenomeno noto come iperviscosità; l'iperviscosità compromette la circolazione sanguigna, inclusa quella destinata ai nervi.

Come accade per tutti i tessuti, anche i nervi, quando non sono adeguatamente irrorati, entrano in uno stato di sofferenza e sviluppano un danno.

Anche questi fenomeni concorrono all'insorgenza della neuropatia periferica nel paziente con mieloma multiplo.

Infezioni

Il mieloma multiplo compromette la produzione di anticorpi funzionali.

Ciò significa che il paziente manca anche di una barriera efficace contro gli agenti infettivi e che, proprio per questo, è più suscettibile alle infezioni.

Un'infezione che può favorire la neuropatia periferica e, quando già presente, peggiorarla, è l'herpes zoster, anche noto come fuoco di Sant'Antonio.

A causare questa infezione è il virus varicella-zoster, il quale ha la particolarità di rifugiarsi nei gangli sensitivi e rimanere latenti, per sfuggire al sistema immunitario dell'ospite.

Danno renale

L'ingente produzione di paraproteine causa anche un danno renale.

Una volta danneggiati, i reni cessano di funzionare in modo corretto, ragion per cui l'organismo accumula sostanze tossiche (la funzione dei reni è ripulire il sangue dalle sostanze di scarto tossiche che l'organismo produce tramite i processi biologici; se la funzionalità renale è compromessa, si verifica un accumulo di tali sostanze).

La persistenza nell'organismo di queste sostanze tossiche è dannosa per i nervi periferici e ciò può portare all'instaurarsi di una neuropatia periferica.

Diabete, carenze vitaminiche e alcolismo

Diabete mellito, carenze vitaminiche (in particolare di B12, B6, B1, niacina ed E) e alcolismo queste condizioni sono potenziali responsabili di neuropatia periferica. Pertanto, una loro sovrapposizione al mieloma multiplo può aumentare il rischio di neuropatia o, peggiorarla, se già presente.