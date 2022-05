Microbiota intestinale: che cos'è e come prendersene cura

Introduzione Sono ormai numerosissimi gli studi presenti in letteratura che dimostrano l'importanza del microbiota intestinale non solo per la salute e il corretto funzionamento dell'apparato intestinale, ma per la salute di tutto l'organismo. Se l'insieme della popolazione batterica che popola quest'organo è in equilibrio, infatti, molte funzioni biologiche sono preservate, al contrario se subentra un'alterazione possono comparire problemi di varia natura e a diversi livelli. Ecco perché è importante conoscere quali sono le buone abitudini che possono favorire questo equilibrio e imparare ad adottarle.

Che cos'è il microbiota intestinale Il microbiota intestinale è l'insieme dei batteri presenti all'interno dell'intestino. Quando si parla di batteri, molti pensano automaticamente a quelli patogeni, che possono attaccare l'organismo e scatenare malattie di vario tipo, come polmonite, infezioni urinarie o altro. In realtà, il nostro organismo ospita al suo interno vari tipi di batteri, che non sono nocivi a priori e anzi contribuiscono a diverse funzioni: il maggior numero di essi risiede nell'apparato intestinale, e costituisce appunto il microbiota. Negli ultimi anni sono stati condotti moltissimi studi su questo argomento, che hanno dimostrato come la flora batterica intestinale sia un ecosistema complesso che comprende tantissime specie batteriche differenti, che includono sia batteri ad azione nociva, sia batteri ad azione protettiva, sia batteri ad azione intermedia, sia batteri nocivi solo in determinate condizioni: in situazioni di normalità sono tutti in equilibrio fra loro. Da questo equilibrio dipende il buon funzionamento dell'intestino e di tutto l'organismo: occorre sapere, infatti, che i batteri nel loro insieme, infatti, svolgono una serie di azioni importantissime, come: partecipano ai processi digestivi e metabolici ;

; prendono parte alla metabolizzazione delle proteine, alla sintesi di alcune vitamine (come la vitamina K e la vitamina B12) e fattori enzimatici e all'assorbimento di calcio, magnesio e ferro;

contribuiscono a rifornire il corpo delle energie e dei prodotti nutritivi di cui necessita per vivere;

evitano che i residui alimentari ristagnino troppo a lungo nell'intestino, garantendo anche la corretta motilità intestinale e l'integrità della mucosa intestinale;

impediscono la proliferazione dei microrganismi patogeni, formando una barriera fisica protettiva e producendo sostanze antimicrobiche;

contribuiscono all'efficienza del sistema immunitario locale e generale. Gran parte delle cellule del sistema di difesa dell'organismo, infatti, ha sede proprio nell'intestino.