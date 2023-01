Introduzione Il fegato è uno degli organi emuntori dell'organismo, si occupa cioè (insieme ad altri apparati, come quello escretore e urinario) di eliminare le tossine, le sostanze dannose e gli elementi non necessari al corpo. Per questo, può accadere che si "intossichi", risultando appesantito e non perfettamente efficiente. Esistono, però, dei metodi naturali in grado di depurarlo, ripristinandone la corretta funzionalità.

Come depurarlo in modo naturale Controllare la propria dieta

Fare dei massaggi

Bere tisane a base di erbe

Usare i macerati glicerici Come abbiamo visto, il fegato cattura le sostanze nocive prodotte dall'organismo, neutralizza l'acidità dei cibi, libera il sangue da colesterolo e scarti metabolici, si occupa di eliminare le tossine introdotte dall'esterno. Non è raro dunque, che si "appesantisca" e intossichi. Ecco le soluzioni naturali più efficaci per depurarlo.

Fare dei massaggi La medicina tradizionale cinese suggerisce di massaggiare il meridiano del fegato, che è costituito da 14 punti, localizzati fra l'alluce del piede e il petto. In particolare, è consigliabile effettuare pressioni e leggeri sfregamenti sui punti: 3, che si trova fra il primo e il secondo osso del metatarso, alla base dell'alluce ;

; 5, nella parte interna della gamba, un palmo circa sopra la caviglia;

14, nel sesto spazio intercostale (all'altezza delle mammelle).

Bere tisane a base di erbe Fra i metodi naturali per depurare il fegato c'è anche il consumo di tisane a base di erbe, come: la silimarina , che contribuisce a eliminare l'accumulo di tossine nel fegato, come metalli pesanti, farmaci, e alcol;

, che contribuisce a eliminare l'accumulo di tossine nel fegato, come metalli pesanti, farmaci, e alcol; il tarassaco , un disintossicante molto potente, che stimola anche le secrezioni del fegato;

, un disintossicante molto potente, che stimola anche le secrezioni del fegato; il carciofo , che ha effetti depurativi proprio sulle cellule epatiche (oltre che sul sangue e sui reni);

, che ha effetti depurativi proprio sulle cellule epatiche (oltre che sul sangue e sui reni); il cardo mariano, che aiuta quest'organo a eliminare gli eccessi di tossine e rigenera le sue cellule. In tutti i casi, per preparare la tisana basta mettere 15 g di piante secche in una tazza di acqua bollente, lasciando in infusione per qualche minuto e poi filtrando. Si possono bere anche due tazze al giorno per cicli di 20 giorni.