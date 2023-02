La serotonina è una sostanza molto importante per l'organismo, poiché è coinvolta in molti processi essenziali , come la regolazione dell'umore, la digestione regolare, il sonno . Se i suoi livelli calano o sono insufficienti possono subentrare diversi problemi, come ansia , depressione , tristezza, aggressività, insonnia , problemi digestivi , nausea . Per questa ragione, è fondamentale che sia sempre presente nelle giuste quantità. Esistono diversi metodi naturali per aumentare la serotonina senza dover ricorrere all'utilizzo di farmaci.

Lo stress cronico è un fattore di rischio noto per diverse malattie e problematiche di salute: le ricerche hanno dimostrato che può associarsi anche a bassi livelli di serotonina. Per innalzare il livello di questa sostanza nel sangue , dunque, è importante cercare di ridurre lo stress.

Non è possibile ottenere la serotonina direttamente dal cibo. Tuttavia, prestando attenzione alla prioria dieta, si può aumentare l'introduzione di triptofano , un aminoacido che viene poi convertito in serotonina nel cervello . Il triptofano si trova principalmente negli alimenti ad alto contenuto proteico , come tacchino e salmone .

Stare all’aria aperta

Le evidenze scientifiche dimostrano che la serotonina tende a essere più bassa dopo l'inverno e più alta in estate e in autunno. È anche per questa ragione che si verificano i disturbi affettivi stagionali e che i problemi di salute mentale sono legati alle stagioni. Trascorrere del tempo al sole sembra aiutare ad aumentare i livelli di serotonina e la ricerca che esplora questa idea suggerisce che la pelle potrebbe essere in grado di sintetizzare questa sostanza.

Per massimizzare questi potenziali benefici, si consiglia di trascorrere almeno 10-15 minuti all'aperto ogni giorno e di fare attività fisica all'esterno per aumentare l'aumento della serotonina causato dall'esercizio. Ovviamente, se si sta al sole per più di 15 minuti bisogna applicare le adeguate protezioni solari.

Chi vive in luoghi piovosi o comunque non soleggiati, ha difficoltà a uscire o presenta un alto rischio di cancro della pelle, può usare le lampade che riproducono lo spettro della luce del sole, a eccezione dei raggi Uva (quindi non abbronzano). Chi soffre di disturbo bipolare, prima di usarle, dovrebbe prima parlarne con il suo medico.

È stato dimostrato che anche trascorrere del tempo in mezzo alla natura aumenta la serotonina.