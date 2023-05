Metastasi: cosa sono? In quanto tempo, come e dove si formano?

Cosa sono le Metastasi? Con metastasi s'intende la diffusione di un tumore maligno in una sede differente da quella di origine. Alcune cellule tumorali, infatti, oltre a crescere in modo incontrollato ed a confondere i meccanismi difensivi del corpo, acquisiscono la capacità di staccarsi dalla massa neoplastica iniziale e impiantarsi in altri organi o tessuti. In queste sedi, cloni particolarmente resistenti e aggressivi sono in grado di dare origine a formazioni neoplastiche secondarie. Shutterstock La diffusione di un tumore può avvenire per estensione continua (locale) oppure a distanza, attraverso il flusso sanguigno o il sistema linfatico. In genere, la capacità di sviluppare metastasi è una caratteristica peculiare dei tumori maligni, che permette di distinguerli dalle neoplasie benigne. La diffusione metastatica riduce fortemente la possibilità di cura del tumore, ma le attuali opzioni terapeutiche permettono di controllare la crescita del cancro, alleviare i sintomi causati da esso e, in alcuni casi, possono aiutare a prolungare la vita del paziente oncologico. Tumore (o neoplasia) : espansione clonale di una cellula geneticamente anomala, che perde il controllo della regolazione del ciclo cellulare.

Caratteristiche Quali sono le caratteristiche di una Metastasi? Un tumore formato da cellule metastatiche è chiamato "metastatico" ; è costituito dallo stesso tipo di cloni che formano la massa neoplastica originale, di cui assume anche la stessa denominazione. Ad esempio, un tumore della mammella che diffonde al polmone e forma una metastasi è chiamato "carcinoma mammario metastatico" e non "cancro polmonare".

; è costituito dallo stesso tipo di cloni che formano la massa neoplastica originale, di cui assume anche la stessa denominazione. Ad esempio, un tumore della mammella che diffonde al polmone e forma una metastasi è chiamato "carcinoma mammario metastatico" e non "cancro polmonare". Nella maggior parte dei casi, la presenza di metastasi indica le fasi più avanzate della progressione neoplastica . L'esame istologico è uno strumento fondamentale per ricavare importanti informazioni sul grado di aggressività del tumore e sulla sua capacità di metastatizzare; i risultati permettono, di conseguenza, la messa a punto di una terapia adeguata. In generale, più il cancro primitivo è aggressivo, maggiore è la probabilità che possa dare origine a metastasi.

. L'esame istologico è uno strumento fondamentale per ricavare importanti informazioni sul grado di aggressività del tumore e sulla sua capacità di metastatizzare; i risultati permettono, di conseguenza, la messa a punto di una terapia adeguata. In generale, più il cancro primitivo è aggressivo, maggiore è la probabilità che possa dare origine a metastasi. Con poche eccezioni, tutti i tumori maligni possono metastatizzare (ad esempio, i gliomi ed il carcinoma basocellulare raramente metastatizzano).

Al microscopio, le cellule tumorali metastatiche sono individuabili da alcune caratteristiche tipiche del tessuto originario e non del sito di impianto.

Inoltre, le cellule del tumore primitivo e metastatiche condividono alcune caratteristiche molecolari, come l'espressione di determinate proteine o la presenza di specifiche alterazioni cromosomiche.

Come si formano Come si formano le Metastasi? Lo sviluppo di metastasi è un fenomeno complesso, in cui sono coinvolti numerosi fattori che riguardano sia il tumore che l'organismo ospite.

Queste variabili possono includere: Caratteristiche genetiche della malattia;

Tipo di organo coinvolto;

Non tutte le cellule tumorali hanno la capacità di metastatizzare. Inoltre, raggiungere con successo un altro distretto dell'organismo non garantisce necessariamente l'insorgenza di una neoplasia secondaria. Affinché un tumore possa determinare la formazione di metastasi è infatti necessario che le sue cellule siano in grado di: Invadere la membrana basale;

Muoversi attraverso la matrice extracellulare;

Penetrare e sopravvivere nel circolo linfatico o vascolare;

Fuoriuscire dalla circolazione e penetrare in un nuovo sito;

Sopravvivere e accrescere come metastasi (esempio: angiogenesi). Vie di disseminazione delle metastasi La disseminazione delle cellule metastatiche può avvenire: Impianto diretto : quando le cellule tumorali proliferano, possono invadere e crescere direttamente nel tessuto circostante; inoltre, possono diffondere per contiguità in una cavità corporea (come, ad esempio, nel caso di peritoneo, cavità pleurica, pericardio o spazio subaracnoideo).

: quando le cellule tumorali proliferano, possono invadere e crescere direttamente nel tessuto circostante; inoltre, possono diffondere per contiguità in una cavità corporea (come, ad esempio, nel caso di peritoneo, cavità pleurica, pericardio o spazio subaracnoideo). Per via linfatica : le cellule tumorali infiltrano il circolo linfatico e sono trasportate ai nodi di drenaggio. I linfonodi più vicini alla massa tumorale primitiva (denominati anche " linfonodi sentinella ") possono risultare ingrossati per infiltrazione e crescita tumorale o per metaplasia dovuta alla risposta immune tumore-specifica.

: le cellule tumorali infiltrano il circolo linfatico e sono trasportate ai nodi di drenaggio. I linfonodi più vicini alla massa tumorale primitiva (denominati anche " ") possono risultare ingrossati per infiltrazione e crescita tumorale o per metaplasia dovuta alla risposta immune tumore-specifica. Per via ematica: sono infiltrate preferenzialmente le vene, quindi le metastasi attaccano i punti di arrivo del circolo venoso, come il fegato o i polmoni. Linfonodi sentinella e metastasi tumorali I capillari linfatici offrono scarsa resistenza al passaggio delle cellule tumorali e permettono una rapida diffusione del tumore.

In tal caso, i linfonodi rappresentano stazioni di passaggio per le cellule cancerose migranti; il loro esame clinico può fornire informazioni sulla diffusione di un carcinoma.

Il grado di colonizzazione dei linfonodi è un criterio considerato nella stadiazione del carcinoma della mammella e dei linfomi.

Localizzazione Dove si formano le Metastasi? La capacità di colonizzare altri organi varia notevolmente da tumore a tumore. Le sedi più comuni di metastasi sono fegato, polmone, ossa e cervello, ma il cancro può diffondersi quasi ovunque nel corpo. Alcuni tumori primitivi metastatizzano in maniera preferenziale in alcune parti del corpo. Questo "tropismo" dipende dalla sede anatomica, dal tipo di neoplasia e da una serie di altri fattori. Ad esempio, se un tumore colpisce l'intestino, il cui sangue refluo è drenato per via portale, è chiaro che la sede della metastasi primaria sarà al fegato. Se, invece, il tumore è in una sede drenata dalla vena cava, la metastasi primaria sarà principalmente nei polmoni (Vena cava → Cuore → Arteria polmonare). Esistono, però, casi particolari in cui i tumori hanno preferenze indipendenti dalle posizioni anatomiche: quelli della mammella e della prostata, per esempio, provocano spesso metastasi ossee, in quanto esiste una stretta correlazione tra questi organi ed il sistema venoso di Batson (connette le vene pelviche e toraciche ai plessi venosi vertebrali interni).

Inoltre, esistono cellule che, a causa del tipo di recettori che esprimono, presentano una predisposizione a colonizzare alcuni tessuti specifici.

La seguente tabella mostra i siti più comuni di metastasi, esclusi i linfonodi, per diversi tipi di cancro: Tumore Principali siti di metastasi Vescica Osso, fegato e polmone. Seno Osso, cervello, fegato e polmone. Colon-retto Fegato, polmone e peritoneo. Rene Ghiandola surrenale, ossa, cervello, fegato e polmone. Polmone Ghiandola surrenale, ossa, cervello, altro polmone e fegato. Melanoma Ossa, cervello, fegato, cute/muscolo e polmone. Ovario Fegato, polmone e peritoneo. Pancreas Fegato, polmone e peritoneo. Prostata Ghiandola surrenale, ossa, fegato e polmone. Stomaco Fegato, polmone e peritoneo. Tiroide Osso, fegato e polmone. Utero Osso, fegato, polmone, peritoneo e vagina.