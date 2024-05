Metastasi Ossee: cosa sono, sintomi e perché si formano

Le metastasi ossee possono verificarsi in qualsiasi parte dello scheletro , ma più comunemente interessano bacino , colonna vertebrale , cranio , gambe e braccia. L'effetto del coinvolgimento scheletrico è variabile e dipende da una serie di fattori, tra cui il numero e la localizzazione delle lesioni. Complicanze dirette del coinvolgimento osseo includono dolore e fratture patologiche. Con rare eccezioni, il tumore metastatizzato alle ossa non può essere curato. Tuttavia, diverse opzioni di trattamento possono aiutare il paziente oncologico a gestire il dolore ed altri sintomi .

Le metastasi ossee sono una complicanza frequente delle neoplasie maligne in stadio avanzato. Dopo il polmone ed il fegato , l' osso è una delle sedi di metastatizzazione più comuni per la maggior parte delle neoplasie.

In entrambi i tipi di lesioni, la disregolazione del normale processo di rimodellamento osseo porta ad una malformazione delle ossa. Le ossa così alterate non sono in grado di resistere alle normali sollecitazioni meccaniche e sono esposte a fratture patologiche, compressione e instabilità.

Il medico deve stabilire se la metastasi deriva da un tumore osseo primitivo ( sarcoma ) o da una neoplasia esordita in un'altra sede. Una biopsia ossea prevede il prelievo di un campione di tessuto, da sottoporre ad analisi per caratterizzare le cellule tumorali e definire questo aspetto.

Dopo l'anamnesi e l'esame obiettivo, il medico acquisisce una serie di immagini radiografiche della regione sospetta. L'esame permette di determinare se un tumore primitivo ha dato origine a metastasi e l'eventuale grado di coinvolgimento osseo. Altre tecniche di imaging aiutano a stabilire la gravità delle lesioni: la scintigrafia ossea è utile per determinare se altre ossa, oltre a quelle in cui sono concentrati i sintomi, sono interessate dalla metastasi; in alcuni casi, può essere indicata una tomografia ad emissione di positroni ( PET ), una tomografia computerizzata ( TC ) e/o una risonanza magnetica (MRI), soprattutto nei casi in cui potrebbero essere coinvolti la colonna vertebrale o il bacino.

In alcuni casi, una metastasi ossea viene scoperta prima o nello stesso momento del tumore primitivo. I medici possono determinare la sede di origine della malattia, caratterizzando il tipo di cellule tumorali che compongono le metastasi. È importante sottolineare che molti malati di cancro presentano dolore ossei ed articolari come effetto collaterale di alcuni regimi chemioterapici .

Trattamento

Come bloccare le metastasi ossee?

Per determinare il miglior piano terapeutico, i medici devono considerare una serie di fattori. Spesso, la scelta tra le opzioni di trattamento dipende da dove si sono sviluppate le metastasi ossee e dalla loro estensione.

Purtroppo, in molti casi, al momento della diagnosi il tumore è già progredito al punto in cui sono coinvolte più sedi. Di conseguenza, il trattamento è spesso focalizzato sulla gestione dei sintomi e non è destinato ad essere curativo.

In funzione di questi fattori, il trattamento delle metastasi ossee spesso comporta un approccio completo che può includere uno o più dei seguenti approcci:

Trattare il tumore primitivo;

Ridurre l'estensione delle metastasi;

Gestire il dolore e i danni alla struttura ossea.

Le opzioni di trattamento più comuni per le metastasi ossee comprendono la chirurgia per stabilizzare un osso debole o rotto, la radioterapia e alcuni farmaci per controllare il dolore e prevenire un'ulteriore diffusione della malattia.

Farmaci

Opzioni di trattamento farmacologico per i pazienti con metastasi ossee includono:

Radioterapia

La radioterapia prevede la distruzione delle cellule tumorali mediante la somministrazione di radiazioni ad alta energia, dirette al tumore metastatico e al tessuto adiacente. Il trattamento consente di controllare la progressione della malattia e di prevenire le fratture patologiche. In funzione di quante aree sono colpite dalla metastasi, possono essere bersaglio del trattamento radioterapico una o più ossa.

Il trattamento può rappresentare un'opzione se la condizione provoca un dolore che non può essere controllato efficacemente con farmaci antidolorifici. A seconda della situazione, il regime radioterapico può prevedere la somministrazione di una o più dosi, per un determinato periodo di tempo. Gli effetti collaterali dipendono dal sito da trattare. In generale, la radioterapia provoca stanchezza, reazioni cutanee lievi, disturbi di stomaco e diarrea. L'obiettivo primario del trattamento è quello di alleviare il dolore, producendo effetti collaterali minimi. Anche se i diversi tumori rispondono in modo variabile alle radiazioni, in genere, è improbabile che la radioterapia si riveli curativa; pertanto, il medico deve bilanciare i potenziali benefici e rischi del trattamento per ogni paziente. In caso di più metastasi ossee, possono essere somministrati per via endovenosa dei radiofarmaci. Una volta nel corpo, le particelle radioattive viaggiano alle aree di metastasi ossea e producono selettivamente il loro effetto.

Trattamento chirurgico

Gli obiettivi del trattamento chirurgico per le metastasi ossee consistono nell'alleviare il dolore e ridare forza scheletrica. Le procedure chirurgiche possono aiutare a stabilizzare un osso a rischio di rottura o riparare una frattura.