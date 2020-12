Metadone: Cos'è, A Cosa Serve, Come si Assume

Generalità Che Cos'è il Metadone e Caratteristiche generali Il metadone è un farmaco appartenente alla classe degli analgesici (o antidolorifici) oppioidi. Il suo potere analgesico è simile a quello della morfina, ma - a differenza di quest'ultima - il metadone non è di origine naturale, bensì è un farmaco di sintesi. Shutterstock Metadone - Struttura Chimica Il metadone - oltre ad essere utilizzato nella terapia del dolore - trova impiego anche nel trattamento delle tossicodipendenze per ridurre i sintomi tipici della crisi d'astinenza. Il metadone è disponibile in formulazioni farmaceutiche adatte sia alla somministrazione orale, sia alla somministrazione parenterale.

Dal punto di vista chimico, il metadone può essere considerato come un derivato della difenilpropilamina. I medicinali a base di metadone per uso parenterale e diversi di quelli per uso orale sono riservati al solo uso ospedaliero, mentre altri possono essere venduti in farmacia, ma solo dietro presentazione di apposita ricetta medica (modello ministeriale a ricalco o ricettario SSN con annotazione dati acquirente). Tali medicinali sono per uso orale e sono classificati come farmaci di fascia A, pertanto, il loro costo può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN). Esempi di Medicinali contenenti Metadone Eptadone®

Ellepalmiron®

Metadone Cloridrato Molteni®

A Cosa Serve Indicazioni Terapeutiche del Metadone: per cosa si usa? L'utilizzo del metadone è indicato per il trattamento del dolore severo in quei pazienti che non rispondono a trattamenti con altri farmaci antidolorifici, quali FANS e altri analgesici oppioidi con potenza minore. Inoltre, il metadone viene utilizzato nella terapia sostitutiva della disassuefazione da sostanze stupefacenti (come l'eroina) o da altri analgesici oppioidi (come la morfina) per ridurre i sintomi scatenati dalla sindrome d'astinenza e per la terapia di mantenimento. Naturalmente, la terapia disintossicante e quella di mantenimento devono essere eseguite sotto controllo medico e con i dovuti supporti, non solo medici, ma anche sociale e psicosociale. Per conoscere le specifiche indicazioni terapeutiche di ciascun medicinale contenente metadone, leggere il foglietto illustrativo del farmaco prescritto dal medico che si deve assumere.

Come Agisce Come Funziona il Metadone e con quale Meccanismo d'Azione agisce? Il metadone è un potente agonista dei recettori oppioidi μ ed esercita la sua azione antidolorifica in maniera analoga a quella della morfina. Tuttavia, rispetto a quest'ultima, il metadone possiede una più lunga durata d'azione e una maggiore potenza quando somministrato per via orale. I recettori oppioidi μ sono localizzati lungo le vie del dolore presenti all'interno del nostro organismo e il loro compito è proprio quello di modulare la neurotrasmissione degli stimoli dolorosi. Più nel dettaglio, quando tali recettori vengono stimolati, si induce analgesia.

Pertanto, il metadone - in quando agonista selettivo dei suddetti recettori - è in grado di attivarli esercitando così la sua azione antidolorifica. Il fatto che il metadone sia un agonista selettivo dei recettori μ e che sia dotato di una buona biodisponibilità orale e di una lunga durata d'azione, lo rende un farmaco molto utile anche per la riduzione dei sintomi provocati dalla sindrome d'astinenza in pazienti con dipendenza da oppioidi.

Dosaggio e Modo d'uso Come si Somministra il Metadone e in Quali Dosi? Il metadone è disponibile per la somministrazione orale (sotto forma di soluzione orale) e per la somministrazione parenterale (sotto forma di soluzione iniettabile). Poiché può causare dipendenza, durante il trattamento con metadone, è necessario monitorare e controllare i pazienti per verificare che il farmaco non venga utilizzato in modo improprio. Il medico indicherà dose, modo e tempo d'uso del metadone a ciascun paziente, variabili in funzione del motivo per cui il metadone deve essere utilizzato (terapia di disintossicazione, terapia di mantenimento, terapia del dolore) e aggiustando il dosaggio in funzione della risposta di ciascun individuo al trattamento. In caso di dubbi, rivolgersi nuovamente al proprio medico e leggere con attenzione il foglietto illustrativo del prodotto che lo contiene prescritto dal medico che si deve assumere.

Gravidanza e Allattamento Il Metadone può essere usato durante la Gestazione e l'Allattamento al Seno? A causa degli effetti avversi che può provocare, l'utilizzo del farmaco è generalmente controindicato in gravidanza (soprattutto durante il travaglio) e durante l'allattamento. In alcuni casi di dipendenza da eroina, il medico potrebbe ritenere necessario l'impiego del metadone. In tal caso, fornirà tutte le indicazioni necessarie su come, quando e quanto medicinale assumere.