Cos'è il Mesotelioma Pleurico e quali sono i sintomi?

Inoltre, detiene anche una discreta capacità metastatizzante , ossia è in grado di diffondere alcune sue cellule tumorali in organi e tessuti distanti dalla sede d'origine.

La pleura serve, prima di tutto, a proteggere i polmoni . In secondo luogo, produce un fluido lubrificante che ne favorisce lo scorrimento sulla superficie dei polmoni, così da permettere a quest'ultimi una maggiore libertà d'espansione. Tra la pleura viscerale (adagiata sui polmoni) e la pleura parietale (sulle cavità attorno ai polmoni), c'è uno spazio virtuale noto come spazio pleurico o cavo pleurico .

Quali sono le cause?

Nell'essere umano, la principale causa di mesotelioma pleurico è l'esposizione all'asbesto o amianto.

L'asbesto è un insieme di minerali (inosilicati e fillosilicati), disposti in corpi allungati (le cosiddette "fibre dell'amianto") e capaci di disperdersi facilmente nell'aria.

Proprio in virtù della sua facile dispersione nell'aria, l'amianto risulta essere un prodotto inalabile, che penetra nell'organismo umano attraverso l'apparato respiratorio.

Gli effetti di un'esposizione all'asbesto a livello della pleura compaiono dopo molti anni: un mesotelioma pleurico può insorgere dopo 20, se non addirittura, 50 anni (N.B: ciò vale anche per gli altri tipi di mesotelioma).

Quante è importante il rapporto tra amianto e mesotelioma? L'asbesto è il responsabile principale di qualsiasi tipo di mesotelioma.

Secondo un'interessante statistica anglosassone, relativa al Regno Unito, 9 uomini su 10 con mesotelioma e circa 8 donne su 10 con mesotelioma sono persone che hanno avuto contatti con l'amianto nella loro vita.

Quali sono i fattori di rischio per il mesotelioma pleurico?

Mentre un tempo trovava largo impiego negli impianti industriali per la sua resistenza al fuoco, agli acidi, ai microrganismi e all'usura, oggi l'amianto non è più in uso e numerosi Paesi del Mondo ne hanno persino vietata la commercializzazione, proprio a causa dei suoi effetti nocivi sulla salute umana. Tutto ciò ha ridotto di molto il rischio di esposizione all'asbesto e, chiaramente, anche il rischio di sviluppare mesotelioma pleurico e altri disturbi correlati (altri mesoteliomi, asbestosi ecc).

Al momento attuale, le persone ancora pericolosamente esposte all'amianto sono:

Coloro che vivono nelle vicinanze di vecchie cave minerarie per l'amianto,

Coloro che vivono in prossimità di vecchi edifici presentanti parti in amianto e

Coloro che vivono in prossimità di luoghi naturali ricchi di quelle componenti minerarie formanti l'asbesto.

È importante sottolineare tale concetto: prima ha inizio e maggiore è l'esposizione all'asbesto, nel corso della vita, più è elevato il rischio di sviluppare il mesotelioma pleurico.

Luoghi di maggiore esposizione all'amianto, prima della sua abolizione: Gli strumenti cementiferi che producevano Eternit (Eternit era il nome commerciale dell'amianto);

Le industrie tessili che producevano teli, tute e guanti a base di amianto e derivati;

Cantieri navali e ferroviari;

Impianti edili;

Industrie per i materiali d'attrito, come freni e frizioni;

Cave d'estrazione dei minerali che costituiscono l'amianto.

Altre cause e fattori di rischio

Secondo alcuni studi scientifici, potrebbero favorire la comparsa del mesotelioma pleurico:

, dopo una precedente esposizione all'amianto. Le ricerche in merito sono ancora scarse e richiedono ulteriori approfondimenti, L'esposizione alle radiazioni della radioterapia ;

; L'esposizione al diossido di torio ;

; L'esposizione a un minerale noto come erionite, presente in Turchia.

Quanto è comune il mesotelioma pleurico?

Il mesotelioma pleurico rappresenta quasi il 75% dei mesoteliomi umani e detiene il primato di mesotelioma più comune.

La maggior parte dei malati di mesotelioma pleurico ha più di 50 anni (i pazienti 70enni sono, in assoluto, i più numerosi).

Questa caratteristica incidenza nella popolazione di età medio-avanzata si spiega con gli effetti molto lenti che il contatto con l'asbesto ha sull'essere umano.

Epidemiologia del mesotelioma Il mesotelioma è un tumore maligno alquanto raro. Per esempio, nel Regno Unito, interessa 2.600 persone ogni anno; in Italia, poco più di 2.000 individui all'anno.

In passato, i malati di mesotelioma erano soprattutto uomini (N.B: il rapporto maschi/femmine era di 5 a 1, a favore dei maschi); oggi, la situazione è leggermente diversa e il numero di uomini malati, rispetto alle donne, si è ridotto.

Con molta probabilità, la maggiore incidenza nella popolazione maschile, dimostrata in passato, era legata al fatto che i lavoratori dell'amianto - quando questa sostanza era ancora largamente in uso - erano per lo più uomini.

Tipi di mesotelioma pleurico

Nel 2015, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha distinto il mesotelioma in tre differenti categorie, in base ai tipi di cellule del mesotelio in cui si sviluppa il cancro.

Alcune cellule generano tumori più aggressivi (a crescita rapida) rispetto ad altre varianti cellulari.

Ecco, di seguito, le tre categorie di mesotelioma pleurico:

Mesotelioma epitelioide : la forma più comune di mesotelioma maligno (dal 60% all'80% dei casi). È il tipo più semplice da trattare.

: la forma più comune di mesotelioma maligno (dal 60% all'80% dei casi). È il tipo più semplice da trattare. Mesotelioma sarcomatoide : la forma più rara di mesotelioma maligno (10% dei casi). Cresce più velocemente ed è più difficile da trattare rispetto al mesotelioma epitelioide.

: la forma più rara di mesotelioma maligno (10% dei casi). Cresce più velocemente ed è più difficile da trattare rispetto al mesotelioma epitelioide. Mesotelioma bifasico: una forma rara di mesotelioma maligno (dal 10% al 15%). Contiene cellule epitelioidi e sarcomatoidi.

Il piano terapeutico varia in funzione del tipo di mesotelioma pleurico riconosciuto in fase diagnostica; dal tipo di mesotelioma pleurico, inoltre, dipende la prognosi.