Mesencefalo: Cos'è? Anatomia e Funzioni

Situato al di sotto del diencefalo, il mesencefalo è la porzione superiore nonché quella più piccola del tronco encefalico.

Sede dei nuclei nervosi(*) del III e del IV paio di nervi cranici, il mesencefalo include 5 importanti regioni, che sono: il tetto, l'acquedotto cerebrale, il tegmento e i due peduncoli cerebrali.

Il mesencefalo ospita vari gruppi di neuroni (nuclei nervosi) e garantisce il transito a fasci nervosi con funzione motoria (fasci discendenti), fasci nervosi con funzioni sensitiva (fascia ascendenti) e fasci nervosi con funzione modulatoria (formazione reticolare).

(*)N.B: in neurologia, un nucleo nervoso è un aggregato di corpi di neuroni; il corpo di un neurone è la sede in cui quest'ultimo conserva il nucleo cellulare (il quale non deve essere confuso col concetto di nucleo nervoso).

Dove si trova il Mesencefalo?

Appartenendo al tronco encefalico, il mesencefalo si colloca, in modo molto generico, tra il complesso cervello-diencefalo, superiormente, e il midollo spinale, inferiormente.

Entrando maggiormente nei dettagli, il mesencefalo si trova al di sotto del talamo (struttura del diencefalo), sopra il ponte di Varolio (porzione intermedia del tronco encefalico) e davanti al cervelletto.

Tetto

Situato sul fronte dorsale del mesencefalo (e del tronco encefalico), il tetto comprende due paia di strutture nervose (quindi 4 in tutto), denominate collicoli superiori e collicoli inferiori; i collicoli superiori comunicano con i nuclei genicolati laterali del talamo e sono implicati nel processamento dell'informazione visiva; i collicoli inferiori, invece, sono in comunicazione con i nuclei genicolati mediale del talamo e sono coinvolti nel processamento dell'informazione acustica.

Nel loro insieme, i collicoli superiori e i collicoli inferiori sono conosciuti con vari nomi, tra cui corpi quadrigemini, tubercoli quadrigemini e collicoli quadrigemini.

Se si osserva una sezione trasversale del mesencefalo, è possibile notare che il tetto si trova posteriormente all'acquedotto cerebrale.

Acquedotto Cerebrale

Anche noto come acquedotto di Silvio, l'acquedotto cerebrale è il condotto del cosiddetto sistema ventricolare che collega il terzo ventricolo cerebrale al quarto ventricolo cerebrale.

Alla pari del forma interventricolare di Monro e del canale spinale cerebrale (altri due condotti analoghi, appartenenti sempre al sistema ventricolare), l'acquedotto cerebrale è responsabile della circolazione del liquido cefalorachidiano all'interno dei vari ventricoli cerebrali.

È da segnalare che attorno all'acquedotto cerebrale, il mesencefalo presenta un'area di materia grigia, chiamata area sostanza grigia periacqueduttale (o materia grigia periacqueduttale).

Tegmento

Posto sul fronte ventrale del mesencefalo (e del tronco encefalico), il tegmento include diversi nuclei nervosi ed è attraversato da svariati tratti (o fasci) nervosi; tra i nuclei nervosi, figurano i nuclei del rafe mediano, i quali contribuiscono all'assemblaggio della formazione reticolare, e i due nuclei rossi; tra i tratti nervosi, invece, rientrano il lemnisco mediale (fascio ascendente), il tratto spino-talamico (fascio ascendente) e il tratto rubro-spinale (fascio discendente).

Nella zona compresa tra i due nuclei rossi, inoltre, il tegmento raggruppa un set di neuroni preposti alla sintesi di dopamina (neuroni dopaminergici) e costituenti la cosiddetta area tegmentale ventrale.

Se si osserva una sezione trasversale del mesencefalo, è possibile accorgersi che il tegmento si colloca anteriormente all'acquedotto cerebrale e alla circostanza sostanza grigia periacqueduttale.

Lo sapevi che… L'area tegmentale ventrale è la più estesa aree del sistema nervoso umano adibita alla sintesi della dopamina.

Peduncoli Cerebrali

I peduncoli cerebrali sono, sostanzialmente, due lobi emergenti dal tegmento; ciò significa che si sviluppano sul fronte ventrale del mesencefalo (e del tronco encefalico).

Divisi dalla fossa interpeduncolare, i peduncoli cerebrali comprendono i tratti (o fasci) nervosi conosciuti come crus cerebri (fascio discendente), tratto cortico-bulbare (fascio discendente) e tratto cortico-spinale (fascio discendente); inoltre, entro i propri confini racchiude anche la substantia nigra, un nucleo nervoso destinato, come l'area tegmentale ventrale, alla sintesi della dopamina.

Lo sapevi che… La substantia nigra è strettamente connessa a degli agglomerati di sostanza grigia cerebrali, noti come nuclei della base; tale connessione spiega per quale ragione, nelle classiche descrizioni dei nuclei della base, è annoverata anche la substantia nigra.

Nervi Cranici del Mesencefalo

Come anticipato, il mesencefalo ospita i nuclei nervosi di due paia di nervi cranici: il III paio, anche noto come nervo oculomotore, e il IV paio, conosciuto anche come nervo trocleare; in termini pratici, questo significa che sul mesencefalo trovano sede i corpi dei neuroni del III e del IV paio di nervi cranici nonché le emergenze di tali nervi cranici.

Sia il nervo oculomotore che il nervo trocleare sono due esempi di nervi con funzione motoria, ossia nervi che innervano e controllano muscoli.

III Nervo Cranico o Nervo Oculomotore

Il nervo oculomotore emerge da un'area anteriore del mesencefalo, situata molto vicino alla giunzione di quest'ultimo con il ponte di Varolio.

Il nervo oculomotore ha il compito di innervare:

Il muscolo elevatore della palpebra superiore ;

; I muscoli responsabili del movimento del bulbo oculare noti come retto superiore , retto mediale , retto inferiore e obliquo inferiore ;

, , e ; Il muscolo sfintere pupillare ;

; Il muscolo ciliare.

IV Nervo Cranico o Nervo Trocleare

Il nervo trocleare emerge da un'area posteriore del mesencefalo.

La sua funzione è controllare il muscolo obliquo superiore, un altro muscolo deputato al controllo del movimento del bulbo oculare.

Irrorazione Sanguigna del Mesencefalo

L'apporto di sangue ossigenato e nutrienti al mesencefalo spetta all'arteria basilare e una serie di branche e sottobranche di quest'ultima; più esattamente, tra le branche e le sottobranche dell'arteria basilare, figurano: l'arteria cerebrale posteriore e la sua branca peduncolare, l'arteria cerebellare superiore e l'arteria corioidea posteriore.

L'arteria basilare è uno dei vasi sanguigni costituenti il cosiddetto circolo di Willis (o poligono di Willis).