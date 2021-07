Menopausa Precoce - Trattamento

Contraccettivi orali Nella fase di transizione, in cui il ciclo mestruale è ancora presente in forma irregolare, il medico può indicare una terapia con anticoncezionali orali per alleviare i sintomi della menopausa e ridurre l'impredivibilità della comparsa delle mestruazioni. La pillola soddisfa anche l'eventuale bisogno di evitare concepimenti indesiderati, se la donna non vuole avere figli.

Antidepressivi Gli inibitori selettivi della serotonina (SSRI) ed alcuni farmaci correlati hanno dimostrato una buona efficacia nel controllare i sintomi, come le vampate di calore, in più del 60% delle donne.

Gel, creme e lubrificanti Sono trattamenti localizzati adatti a prevenire o ad alleviare la secchezza vaginale.

Trattamento dell'Infertilità Tecniche di riproduzione assistita per affrontare l'infertilità L'infertilità è una complicanza comune in caso di menopausa precoce e raramente esistono trattamenti efficaci per ripristinare la fertilità nelle donne con questa condizione. Tuttavia, secondo alcuni studi, circa una donna su 10 con diagnosi di menopausa precoce spontanea può rimanere incinta, per ragioni che non sono ancora chiare. Per le donne in menopausa precoce che desiderano una gravidanza possono essere discusse le opzioni percorribili con l'aiuto di uno specialista. In caso di forte desiderio di maternità, esistono centri specializzati in cui è possibile tentare una terapia di induzione dell'ovulazione, stimolata dalla somministrazione di FSH (ormone follicolo-stimolante), LH (ormone luteinizzante) e hCG (gonadotropina corionica). La combinazione di questi tre ormoni induce l'ovaio a produrre ovociti: la risposta agli stimoli viene monitorata per via ecografica e permette di valutare se il regime terapeutico ha raggiunto un esito soddisfacente (condizione che si raggiunge in meno del 10% delle pazienti). In caso di induzione ormonale efficace, viene applicato il protocollo di fecondazione assistita.