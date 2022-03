Questo si spiegherebbe con il fatto che non appena una donna si avvicina alla menopausa le sue ovaie producono sempre meno estrogeni, cruciali per i processi cognitivi. Tutto ciò porta alla sensazione comune a molte di dimenticare spesso le cose.

Per arrivare a questa conclusione sono state analizzate le capacità mentali di donne nel primo anno successivo alla menopausa a confronto con quelle di soggetti fertili. Nelle appartenenti al primo gruppo si sono evidenziati risultati molto peggiori rispetto a quelle del secondo, non solo nei test di apprendimento verbale e della memoria, ma anche dell'attenzione.

Secondo quanto stabilito dall' Università di Rochester , a New York, la menopausa inciderebbe infatti anche sul funzionamento del cervello. Attraverso uno studio approfondito alcuni ricercatori dell'ateneo hanno osservato con l'inizio della menopausa un aumento dei livelli di un enzima in grado di depotenziare alcuni neurotrasmettitori , ovvero le molecole che lavorano nel trasferimento di informazioni tra i neuroni , e tra questi anche la serotonina .

È molto frequente, ad esempio, che in questa fase della vita compaia la classica sindrome dell'occhio secco , una sorta di congiuntivite piuttosto dolorosa che, oltre ad arrossare gli occhi, genera una perenne sensazione di sabbia in essi. Questi eventi avvengono a causa della riduzione del film lacrimale , indotta a sua volta proprio dal calo di estrogeni.

In concomitanza con la cessazione delle mestruazioni peggiora anche la qualità del sonno . In particolare è il rapporto sonno -veglia ad essere compromessi.

Come contrastare i malesseri della menopausa

Per contrastare i disagi dovuti alla menopausa, primo tra tutti il deficit a livello cognitivo, e migliorare la qualità della vita, una grande mano può arrivare dalla Tos, la terapia ormonale sostitutiva, che si avvale dell'uso di estrogeni oppure di estrogeni e progesterone insieme.

Si tratta tuttavia di una scelta che deve essere valutata insieme al proprio medico e calibrata sulla persona, visto che non esiste un dosaggio standard, ma questo deve essere singolarmente modificato in base alla risposta alla terapia.

In alternativa, per combattere i malesseri comuni di questa fase della vita ci si può affidare all'allenamento, in grado di migliorare non solo la salute fisica di una donna in menopausa ma anche quella mentale. Svolgere attività fisica determinerebbe infatti un aumento dei livelli sierici di catecolamine e betaendorfine responsabili della regolazione dell'umore e delle capacità cognitive.

Fondamentale anche mantenere una dieta sana ed equilibrata.