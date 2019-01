Di colore biancastro, la cartilagine fibrosa è la tipologia di cartilagine del corpo umano più resistente alle sollecitazioni meccaniche. Proprio in virtù di questa sua enorme resistenza, essa è la variante cartilaginea più presente a livello delle articolazioni mobili (es: ginocchio, caviglia , spalla ecc.), in cui occorre preservare le estremità delle ossa coinvolte dalle conseguenze di attriti, sfregamenti e carichi di peso.

Localizzazione del Menisco Mediale

La fossa intercondiloidea posteriore del piatto tibiale è un'infossatura ruvida – esattamente come quella fossa intercondiloidea anteriore descritta in precedenza – su cui trovano inserimento anche il legamento crociato posteriore del ginocchio e la parte posteriore del menisco laterale. Qui, il menisco mediale si trova tra il menisco laterale e il legamento crociato posteriore

Vascolarizzazione del Menisco Mediale

Il menisco mediale è per lo più sprovvisto di vascolarizzazione; l'unica sua parte in cui c'è un afflusso di sangue degno di nota è il bordo esterno.

La mancanza di vascolarizzazione fa sì che il menisco mediale non sia capace di guarire spontaneamente, nel caso in cui subisca una lesione (è infatti l'ossigeno e i nutrienti contenuti nel sangue che permettono la guarigione dei tessuti vittime di lesioni, ferite ecc.).