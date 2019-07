Conosciuto in ambito microbiologico con il nome di Neisseria meningitidis, il meningococco è il batterio Gram-negativo responsabile della forma più temuta di meningite batterica nonché di una condizione ancora più pericolosa denominata sepsi da meningococco (o meningococcemia).

Identificato solo nel 1884, il meningococco è un batterio aerobio, immobile, asporigeno, positivo all'enzima citocromo-ossidasi, avente una dimensione variabile tra 0.6 e 1 micron; il meningococco può vivere in coppia (diplococco) o rimanere singolo, e, in genere, è sensibile all'ambiente esterno e all'essiccazione; sulla sua superficie, il meningococco è dotato di particolari estensioni, chiamate pili, e di due proteine, Opa e Opc, che sfrutta per aggredire e infettare le cellule ospiti.

Attualmente, i microbiologi hanno identificato 13 diversi sottotipi (o sierotipi) di meningococco, dando loro, come nome, dei semplici caratteri alfanumerici; di questi 13 sottotipi di meningococco, si segnalano, in quanto particolarmente virulenti, il meningococco A, il meningococco B, il meningococco C, il meningococco W135, il meningococco X e il meningococco Y (sono i 6 sottotipi di meningococco più pericolosi a cui si faceva riferimento in precedenza).

Il meningococco non è sempre patogeno; addirittura, per un 5-15% della popolazione, rappresenta un componente della flora batterica presente lungo il tratto oro-faringeo.

A renderlo infettante sono determinate situazioni e condizioni, come per esempio la giovane età del soggetto esposto al batterio oppure la modalità di esposizione.