Meningite: come si prende e come si cura?

Nei vertebrati, la parte più importante dell'intero sistema nervoso è il sistema nervoso centrale ( SNC ). Il SNC presenta due componenti principali: l' encefalo e il midollo spinale . Di consistenza soffice e gelatinosa, sia l'encefalo che il midollo spinale sono immersi in un liquido protettivo (il liquido cerebrospinale o liquor ), sono avvolti da diverse membrane protettive (le cosiddette meningi ) e vengono ulteriormente protetti da un rivestimento osseo molto duro (il cranio , per l'encefalo, e la colonna vertebrale , per il midollo spinale). Grazie alla sua enorme rete di neuroni (cioè le cellule nervose), il sistema nervoso centrale si occupa di analizzare le informazioni provenienti dall'ambiente interno o esterno all'organismo e di elaborare le risposte più appropriate (alle suddette informazioni).

In genere, la meningite è dovuta ad agenti infettivi, quali virus, batteri o funghi. Tra le meningiti di tipo infettivo, la meningite di tipo batterico è la più pericolosa: può avere conseguenze permanenti, se non addirittura causare la morte.

In numero di tre, le meningi sono equiparabili a dei foglietti sovrapposti. La loro sede precisa è tra la materia encefalica (nel caso dell'encefalo) o midollare (nel caso del midollo spinale) e il rivestimento osseo che protegge le strutture principali del sistema nervoso centrale (cranio per l'encefalo e colonna vertebrale per il midollo spinale). Procedendo dall'esterno verso l'interno, le tre meningi sono:

La meningite con origine batterica (o meningite batterica ) è poco comune ma particolarmente pericolosa, in quanto può avere delle conseguenze permanenti se non, addirittura, causare la morte del paziente. Oggi, i principali batteri che possono causarla sono tre:

In questo articolo, è di particolare interesse la meningite infettiva , in quanto è quella che dal punto di vista epidemiologico interessa il maggior numero di individui.

Tuttavia, occasionalmente, può essere dovuta a fattori irritativi , come per esempio alcuni particolari farmaci, determinate lesioni fisiche, certi tumori cerebrali e alcune malattie sistemiche.

Sintomi e Complicanze

Il quadro sintomatologico di una meningite infettiva è indipendente dal fatto che a provocarla sia stato un virus, un batterio o un fungo. In altre parole, i sintomi non permettono, nemmeno al medico più esperto, di distinguere una meningite batterica da una meningite virale o fungina.

Dopo questa doverosa premessa, può cominciare la descrizione vera e propria delle manifestazioni cliniche nei neonati e nei soggetti di età più matura.

Sintomi Meningite nel Neonato

Nei neonati e nei bambini molto piccoli, una meningite infettiva provoca:

È importante sottolineare che questi sintomi e segni non compaiono con un ordine preciso; tuttavia, in genere, a caratterizzare l'esordio dello stato infiammatorio meningeo, nei neonati e nei bambini molto piccoli, sono la sonnolenza e l'inappetenza.

Sintomi Meningite in Bambini e Adulti

Nei bambini più grandi, negli adolescenti e negli adulti, una meningite infettiva esordisce quasi sempre con mal di testa (cefalea), mancanza di appetito e sonnolenza.

Quindi, dopo 2-3 giorni, determina un peggioramento evidente delle condizioni di salute, determinando la comparsa di:

Febbre molto alta, contraddistinta da mani e piedi freddi

Nausea e vomito

Confusione e irritabilità

Dolore muscolare intenso

Irrigidimento del collo o, meglio, della nuca (il paziente non riesce a piegare la testa in avanti)

Pallore

Fotofobia

Convulsioni o crisi di epilessia

Letargia

Come nel caso dei neonati e dei bambini molto piccoli, questa serie di sintomi leggermente più tardivi non segue un ordine preciso di comparsa.

Meningite: complicanze

La meningite più pericolosa e dall'alta probabilità di prognosi infausta è la meningite di tipo batterico.

La sua elevata pericolosità è legata all'alta capacità dei batteri infettanti di stabilizzarsi nel sangue e/o diffondersi nei tessuti nervosi, dando luogo a:

La meningite virale e la meningite fungina risultano meno pericolose della meningite batterica per almeno due motivi: non determinano setticemia e provocano più raramente (in genere se non trattate in maniera adeguata) encefaliti o mieliti.

In sostanza, quindi, il rischio di sviluppare complicanze in caso di una meningite non batterica è decisamente più basso, rispetto a quando è in corso una meningite batterica.

*Il test del bicchiere consiste nel far rotolare un bicchiere sulla zona presentante l'esantema e osservare se le macchie rosse scompaiono temporaneamente oppure no.

In generale, la perdita dell'udito rappresenta una delle più comuni complicanze della meningite, specie nei pazienti di giovane età.

Per capire se in un bambino molto piccolo la meningite può aver determinato un certo grado di sordità, i medici si avvalgono di un test appositamente studiato per la misurazione delle capacità acustiche. Di solito, il momento migliore per effettuare questo test è 4-6 settimane dopo la dimissione del malato dall'ospedale.

Quando rivolgersi al medico?

In presenza di qualsiasi sintomo o segno che possa far pensare a una meningite (N.B: dai sintomi non è possibile stabilire il tipo di meningite), è bene rivolgersi immediatamente al proprio medico curante o recarsi al più vicino centro ospedaliero per un esame approfondito della situazione.

La meningite, infatti, è sempre un'emergenza medica, cioè una condizione che, in assenza di una diagnosi e un trattamento tempestivo, può avere gravi conseguenze.