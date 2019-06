Diagnosticare la meningite virale non è affatto semplice, in quanto la condizione, almeno in fase iniziale, provoca sintomi e segni sovrapponibili a quelli di una banale influenza.

In genere, per la diagnosi di meningite virale, sono fondamentali: un accurato esame obiettivo, un esame del sangue e una puntura lombare; talvolta, servono anche test strumentali di tipo radiologico.

Poiché la meningite virale esordisce in modo simile alla più temuta meningite batterica, per il medico diagnosta è molto importante capire, grazie a un'indagine molto accurata, quale tipo di meningite è in corso e qual è il preciso agente eziologico della condizione.