La meningite meningococcica è una malattia infettiva molto temuta, in quanto può sfociare in complicanze potenzialmente molto gravi (encefalite e/o mielite) e talvolta letali (sepsi).

Più frequente nei bambini molto piccoli e nelle persone in stato di immunodepressione, la meningite batterica si manifesta con un'ampia varietà di sintomi, tra cui – tanto per citarne alcuni – sonnolenza, inappetenza, febbre alta, vomito, letargia, rigidità nucale, fotofobia e convulsioni.

In genere, per la diagnosi di meningite meningococcica, sono fondamentali: un accurato esame obiettivo, un'emocoltura e una puntura lombare.

La meningite meningococcica impone il ricovero ospedaliero immediato del paziente e richiede una cura antibiotica appropriata.