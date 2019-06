In Italia, sono disponibili i vaccini contro tre possibili cause di meningite batterica: il Meningococco di tipo C, Haemophilus influenzae di tipo B (vaccino obbligatorio) e il Pneumococco.

Vaccini obbligatori: cosa cambia dal 2017

Con il decreto legge in materia di prevenzione vaccinale per i minori da zero a 16 anni, approvato il 28/07/2017 il vaccino contro Haemophilus influenzae di tipo B è divenuto obbligatorio per i nati a partire dal 2001.

Per quanto riguarda le vaccinazioni contro il meningococco C e il meningococco B, pur non essendo obbligatorie, sono offerte (e consigliate) dalle Regioni e dalle Province autonome, in base alle indicazioni del calendario vaccinale relativo all'anno di nascita:

Ai nati dal 2012 al 2016 sono offerte gratuitamente le vaccinazioni antimeningococcica;

Ai nati dal 2017 sono offerte gratuitamente le vaccinazioni antimeningococcica B, antimeningococcica C e antipneumococcica.

Per maggiori informazioni sui vaccini obbligatori nei bambini consulta l'articolo presente a questo link.