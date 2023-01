Meningite Batterica: cause, sintomi, cura e vaccino

Contagio Meningite Batterica: è contagiosa? A seconda del batterio che la causa, la meningite batterica può essere o meno una malattia contagiosa, ossia una condizione trasmissibile da un individuo malato a un individuo sano. Quando la meningite batterica è contagiosa, la sua trasmissione dal soggetto malato a quello sano può avvenire per: Inalazione delle goccioline di saliva ( aerosol ) emesse da una persona infetta, in occasione di colpi di tosse, starnuti, baci, quando parla ecc.;

Diagnosi Come riconoscere la Meningite Batterica? Diagnosticare tempestivamente la meningite batterica può non essere semplice, in quanto la condizione, nelle sue fasi iniziale, provoca sintomi e segni sovrapponibili a quelli di una banale influenza. In genere, per la diagnosi di meningite batterica, sono fondamentali: un accurato esame obiettivo, un'emocoltura e una puntura lombare; talvolta, servono anche test strumentali di tipo radiologico. Poiché la meningite batterica esordisce in modo simile alla meno temuta meningite virale, per il medico diagnosta è molto importante capire, grazie a un'indagine molto accurata, quale tipo di meningite è in corso e qual è il preciso agente eziologico della condizione. Nota importante : fintanto che non hanno individuato con precisione il tipo di agente patogeno coinvolto, i medici alle prese con un sospetto caso di meningite devono informare immediatamente della situazione le autorità sanitarie della zona e provvedere all'isolamento del paziente; tale precauzione serve a evitare la diffusione di un'eventuale meningite batterica, le cui conseguenze – come ribadito più volte – possono essere fatali. Esame Obiettivo Shutterstock Un esame obiettivo accurato prevede che il medico visiti il paziente, ricercando su di esso eventuali segni clinici esterni e interrogandolo sulla sintomatologia (se il paziente è un neonato o un bambino, le persone interrogate sono chiaramente i genitori o le persone adulte che trascorrono più tempo con lui). Le domande più comuni – in quanto più significative ai fini diagnostici – sono: In che cosa consistono i sintomi?

Quando sono comparsi i primi disturbi?

Il paziente ha frequentato persone con sintomi simili?

Il paziente trascorre molto tempo in luoghi di ritrovo affollati (scuole, università ecc)? Emocoltura L'emocoltura prevede il prelievo di un campione di sangue e la sua analisi microbiologica in laboratorio; lo scopo dell'emocoltura è isolare e identificare eventuali agenti patogeni di natura batterica o fungina. Durante la diagnosi di meningite batterica, l'emocoltura è utile, perché permette di individuare nel sangue del paziente il batterio responsabile dell'infezione. Puntura Lombare Shutterstock Meningococco nel Liquor. La puntura lombare consiste nel prelievo di un campione di liquido cerebrospinale (o liquor) e nella sua analisi di laboratorio; per prelevare il liquor, il medico fa uso di un ago, che inserisce tra le vertebre lombari L3-L4 o L4-L5. La puntura lombare è un'indagine fondamentale alla diagnosi di meningite batterica, perché permette di individuare tutte quelle alterazioni del liquor tipiche delle infiammazioni alle meningi (es: basso livello di glucosio ed elevata presenza di globuli bianchi) nonché il batterio coinvolto nel processo infettivo. Test Radiologici Il ricorso ai test radiologici è utile quando sussiste la necessità di chiarire quali conseguenze ha avuto meningite batterica. Tra i test radiologici più impiegati, si segnala la TAC cerebrale: La TAC cerebrale mostra eventuali segni di un danno alle strutture encefaliche, danno che può essere la conseguenza di un'encefalite.

Terapia La meningite batterica richiede una serie di cure che solo una struttura ospedaliera è in grado di fornire; pertanto, la meningite batterica impone il ricovero in ospedale, nella fattispecie il ricovero nel reparto di terapia intensiva. Come si Cura la Meningite Batterica? Una volta trasportato nel reparto di terapia intensiva, il paziente con una meningite batterica necessita di una cura a base di antibiotici, somministrati per via endovenosa.

La scelta dell'antibiotico più adatto spetta al medico e dipende dall'agente batterico che ha scatenato l'infiammazione delle meningi. Molto spesso, poi, alla cura antibiotica, seguono: La somministrazione farmaci corticosteroidi . I corticosteroidi sono dei potenti medicinali antinfiammatori, quindi, con il loro utilizzo, i medici intendono ridurre lo stato infiammatorio presente a livello meningeo;

. I corticosteroidi sono dei potenti medicinali antinfiammatori, quindi, con il loro utilizzo, i medici intendono ridurre lo stato infiammatorio presente a livello meningeo; La somministrazione di analgesici , cioè farmaci contro il dolore;

, cioè farmaci contro il dolore; La somministrazione di liquidi per la reidratazione del paziente;

del paziente; L'ossigenoterapia per riequilibrare eventuali carenze. Se la cura antibiotica è efficace fin da subito, il ricovero ospedaliero si protrae, in genere, per circa una settimana; se, invece, la cura antibiotica non risulta efficace, la permanenza in ospedale può durare diverse settimane (se non addirittura mesi).

Prognosi La prognosi in caso di meningite batterica dipende dalla tempestività di diagnosi e trattamento: una diagnosi e un terapia precoci possono salvare la vita del paziente, senza peraltro ripercussioni di sorta; al contrario, una diagnosi e una cura tardivi possono decretare l'instaurarsi di complicanze gravi e perfino dall'esito fatale. Meningite Batterica e Sopravvivenza In assenza di trattamenti, la meningite batterica può essere fatale o comunque responsabile di gravi menomazioni e disabilità, specie nei più piccoli.

Una terapia tempestiva e adeguata riduce sensibilimente il rischio mortalità: nei neonati, è del 20-30%; nei bambini più grandi, invece, scende fino a un 2%.

È interessante segnalare come negli adulti il rischio mortalità salga nuovamente, oscillando tra il 19 e il 37%.