Meningi: Cosa Sono? Anatomia, Funzione e Patologie di Dura Madre, Aracnoide e Pia Madre

Le meningi sono le 3 membrane laminari sovrapposte, che prendono posto tra le componenti del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale ) e le strutture ossee circostanti ( cranio , per l'encefalo, e colonna vertebrale , per il midollo spinale).

Conosciute come dura madre (meninge più esterna), aracnoide (meninge intermedia) e pia madre (meninge più esterna), le 3 meningi hanno l'importante compito di contribuire alla protezione dell'encefalo e del midollo spinale.

Le meningi sono coinvolte in diverse condizioni mediche, tra cui: la meningite, l'emorragia subaracnoidea, l'ematoma subdurale, l'ematoma epidurale e il meningioma.

Breve ripasso del Sistema Nervoso Centrale (SNC)

Il sistema nervoso centrale, o SNC, è l'insieme di organi più importante del sistema nervoso di tutti i vertebrali, essere umano compreso.

A comporre il sistema nervoso centrale sono, principalmente, l'encefalo e il midollo spinale.

Protetto da una struttura ossea molto resistente (il cranio, per l'encefalo, e la colonna vertebrale, per il midollo spinale) e immerso in un liquido anch'esso con funzione protettiva (il cosiddetto liquido cefalorachidiano), il sistema nervoso centrale dispone di una vastissima rete di neuroni, la quale gli consente di analizzare in modo dettagliato tutte le informazioni provenienti dall'ambiente interno ed esterno all'organismo, e di elaborare le risposte più appropriate (alle suddette informazioni).