Melatonina: fa male? Effetti su fegato, reni e in gravidanza

Prodotta nel cervello dalla ghiandola pineale, la melatonina è un ormone naturalmente presente nel corpo umano che, assieme al cortisolo, ha l'importante compito di regolare il ciclo sonno-veglia e favorire l'addormentamento. Per colpa dell'invecchiamento, ma anche a causa di fattori ambientali, la produzione di melatonina endogena può alterarsi e ciò può causare la comparsa di disturbi del sonno, come insonnia, difficoltà ad addormentarsi ecc. Ecco, allora, che, relativamente da pochi decenni, l'industria farmaceutica ha realizzato degli integratori di melatonina proprio per aiutare le persone con disturbi del sonno.

A chi servono gli integratori di melatonina? Gli integratori di melatonina nascono con lo scopo di aiutare le persone con problemi di sonno a dormire meglio. Agli integratori di melatonina sono associate tante proprietà e benefici; tuttavia, le evidenze attuali suggeriscono che il loro uso abbia un reale effetto esclusivamente in caso di: Insonnia temporanea

Disturbi del sonno correlati al fuso orario , come per esempio il jet-leg

, come per esempio il Alterazione del ciclo sonno-veglia tipicamente associati ai lavori su turni In queste circostanze, la melatonina integratore: Riduce i tempi di addormentamento

Regolarizza il sonno notturno Stabilizza il ritmo circadiano, mantenendo coerente il ciclo sonno-veglia.

Fa male? La melatonina integratore è un farmaco sostanzialmente sicuro, a patto che, nell'assumerla, la persona rispetti il dosaggio corretto e le indicazioni. Assumere più melatonina del dovuto, farne un uso continuativo senza interruzioni (assunzione cronica) e consumarla a dispetto delle controindicazioni aumenta sensibilmente il rischio di effetti collaterali, alcuni dei quali anche spiacevoli. Nella maggior parte delle persone, l'utilizzo corretto della melatonina per dormire è esente da danni da tossicità, sindrome da astinenza e altre problematiche.

Quali sono gli effetti collaterali? Gli integratori di melatonina sono a tutti gli effetti dei farmaci e, in quanto tali, possono avere effetti indesiderati. Chiarita l'importanza di uso appropriato di questi preparati, ecco di seguito i loro possibili effetti avversi, dai più comuni a quelli rari e a quelli da uso improprio. Effetti collaterali comuni della melatonina Sonnolenza diurna

Mal di testa (o cefalea)

Vertigini Effetti collaterali poco comuni della melatonina Tachicardia

Depressione

Psicosi

Disturbi del movimento

Ansia

Irrequietezza

Ipertensione (pressione alta)

Secchezza delle fauci

Debolezza

Infiammazioni a livello cutaneo

Ittero

Reazioni allergiche

Malessere addominale Effetti collaterali rari della melatonina Aumento o diminuzione del desiderio sessuale

Variazioni dell'umore

Svenimenti

Diminuzione nel sangue dei livelli di piastrine e sodio

Sete anomala

Crampi muscolari notturni

Fa male al fegato? Attualmente, nessun dato presente in letteratura collega l'integrazione con melatonina a danni epatici; addirittura, secondo alcuni studi sembrerebbe migliorare il profilo degli enzimi epatici nei pazienti con patologie al fegato. Ciononostante, però, l'uso della melatonina in presenza di patologie del fegato è controindicato, poiché non sono stati condotti abbastanza studi su pazienti affetti da malattie epatiche e perché dalle ricerche condotte è emerso che le persone con danni al fegato presentano alti livelli di melatonina nell'organo, a causa di una ridotta clearence (che è la capacità di smaltimento della sostanza).

Fa male ai reni? Attualmente, la letteratura non riporta di possibili danni renali dovuti all'integrazione con melatonina; addirittura, diversi trial clinici hanno evidenziato come un supplemento di melatonina migliori la salute renale nei pazienti con insufficienza renale cronica. Nonostante ciò, però, come visto per le malattie epatiche, l'uso della melatonina integratore nelle persone con problemi ai reni è controindicato.

Fa male in gravidanza? Gli studi relativi alla sicurezza della melatonina in gravidanza sono insufficienti e non permettono di dire se la supplementazione sia innocua o meno per il feto. Alla luce di ciò, almeno per ora, l'uso della melatonina nelle donne incinte è controindicato.

Fa male ai neonati? Esistono integratori di melatonina per ogni fascia di età, dai neonati e bambini agli adulti. Questo significa che è possibile dare la melatonina anche ai bimbi piccoli, in quanto non ci sono pericoli per la salute. Tuttavia, com'è prassi quando si parla di neonati e bambini, prima di somministrare la melatonina ai più piccoli, è bene chiedere consiglio al pediatra di riferimento. Si ricorda che, nei neonati, il ritmo circadiano sonno-veglia è in fase di perfezionamento, che la produzione di melatonina è scarsa e che i primi miglioramenti relativamente a queste due condizioni si verificano attorno al 5°-6° mesi di vita.

Qual è la dose ideale di melatonina? Attualmente, la maggior parte degli integratori presenti in commercio prevedono somministrazioni di 1 mg di melatonina al giorno. Il preparato può presentarsi in compresse, in caramelle gommose ecc. Occorre precisare, tuttavia, che la letteratura riporta di somministrazioni anche a dosaggi differenti, compresi tra 0,3 e 5 milligrammi. Importante! Per evitare inconvenienti, anche quando si assume un farmaco sicuro come la melatonina, è sempre buona norma rispettare le indicazioni relative al dosaggio e riportate nel foglietto illustrativo del prodotto.