Melatonina: come assumerla per dormire meglio

Dormire bene è fondamentale per avere una buona qualità della vita nelle ore diurne e per migliorare la salute generale. Purtroppo però sono diverse le persone che soffrono di insonnia o di altri disturbi legati al sonno e che per questo non riescono a riposare come e quanto vorrebbero. Nei casi più critici esistono terapie e farmaci che, assunti con la supervisione di un medico, possono aiutare a risolvere il problema, ma in quelli meno gravi un prezioso aiuto può venire dagli integratori di melatonina, che sempre più persone decidono di assumere prima di andare a dormire. Perché questi facciano davvero effetto, però, esistono alcune regole da non sottovalutare.

Cos’è la melatonina La melatonina è un ormone naturalmente prodotto dal corpo umano, e in particolare dalla ghiandola endocrina chiamata epifisi, che si trova nella scatola cranica. Questo ormone agisce sul ritmo circadiano che regola il ciclo sonno veglia. Nelle persone che hanno problemi legati al sonno questo ciclo risulta spesso sballato e l'assunzione extra di melatonina sotto forma di integratore può aiutare a riequilibrarlo. Anche se si è reduci da un lungo viaggio e si subisce il jet lag può essere utile assumerla, così come se si sta affrontando un periodo di particolare stress. La melatonina prodotta dall'organismo diminuisce progressivamente con il passare degli anni ed è per questo che le persone anziane solitamente fanno più fatica dei giovani a riposare.

Quando assumerla Gli integratori di melatonina esistono sotto forma di caramelle gommose, capsule ma anche gocce. Perché facciano effetto non andrebbero assunti esattamente quando si va a dormire ma almeno 30 minuti prima. Ogni prodotto ha le proprie indicazioni che è necessario seguire ma in generale meglio non discostarsi da queste tempistiche, onde evitare di mettere ancora più in difficoltà il proprio ciclo sonno – veglia. Il copro umano inizia a produrre più melatonina quando si avvicina la sera e con essa l'ora di andare a dormire. In particolare questo processo accelera un paio d'ore prima dell'orario solito in cui ci si corica. Tenendo conto di questo, a seconda della tipologia di integratore che si assumono, il loro effetto si farà sentire in tempistiche differenti, che comunque oscillano sempre tra la mezz'ora e l'ora. In commercio però esistono anche integratori a rilascio prolungato, che agiscono nel tempo. Per propiziare un buon sonno è importante andare a letto sempre alla stessa ora e, di conseguenza, assumere la melatonina ad orari sempre uguali. Utile anche compiere azioni rilassanti nei minuti in cui la melatonina inizia a fare effetto, come leggere un libro, evitando invece di esporsi alla luce blu dei device elettronici.

Benefici Riduzione dei tempi di addormentamento

Regolazione del ciclo sonno-veglia equilibrato

Diminuzione dei risvegli notturni